Imagini nemaivăzute din trecutul celui mai vocal lider politic din România! Cum arăta înainte de a intra în politică

L-ai văzut de nenumărate ori în prim-planul politicii românești, dar niciodată în ipostazele de mai jos! CANCAN.RO a obținut în exclusivitate imagini rare și de colecție cu un lider de partid care va agita apele la alegerile prezidențiale. Oare îl vei recunoaște imediat sau e total schimbat? Haideți să aflați cum a început povestea lui și ce detalii surprinzătoare se cunosc despre trecutul său!

Personajul nostru misterios are 38 de ani și s-a născut în Focșani. A absolvit Colegiul Gheorghe Lazăr din București, după care a urmat cursurile Facultății de Administrație și Afaceri a Universității din București. Ulterior a făcut un masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 2008-2010, cu specializarea „Crimele comunismului”, potrivit biografiei postate pe Wikipedia.

În prezent locuiește în București și este căsătorit cu o tânără superbă, ambii devenind părinții unui băiețel în luna aprilie a acestui an.

Un indiciu important în recunoașterea lui l-ar putea reprezenta următoarele informații: a avut o evoluție fulminantă în politică, devenind președintele unui partid nationalist și important din România.

Pe 10 iunie, la o zi după alegerile europarlamentare, acesta menționa candidatura sa la prezidențiale ca o posibilitate reală.

„Tot mai mulţi colegi îmi propun acest lucru. Pot, fiind un luptător, să duc această sarcină la bun sfârşit cu şanse”. A confirmat-o, însă, cinci zile mai târziu.

Și-a făcut publică diploma de BAC

Dacă nu v-ați prins, încă, despre cine este vorba în poze, vă dezvăluim acum identitatea misteriosului lider politic: este vorba despre George Simion!

Deși unii poate nu s-ar fi așteptat, liderul AUR, George Simion, a dezvăluit recent detalii surprinzătoare și despre performanțele sale școlare.

„Vă arăt, astăzi, deși am mai făcut-o și în trecut, diploma de Bacalaureat a lui George Simion. Față de alții, nu am nicio reținere în a o arăta public. Pentru că eu nu am nimic de ascuns.

Diploma de Bacalaureat a lui George Simion arată note precum 10 la proba orală la Limba și Literatura Română, tot 10 la proba orală la Limba Franceză, în timp ce la probele scrise am avut următoarele note: Limba și Literatura Română, nota 9, la Istoria Românilor nota 9.55, iar la Limba Engleză, nota 9.60. La Educație Fizică am primit nota 10.

Am avut media 9,69 la examenul de Bacalaureat și nu am nicio problemă în a arăta acest lucru publicului. Diploma mea de bacalaureat este reală și, spre deosebire de alții, eu nu am nicio problemă să vorbesc despre asta”, a dezvăluit recent liderul AUR.

