Viața i-a dat o nouă lovitură lui Cătălin Bordea, după ce fosta soție l-a părăsit anul trecut. Artistul și-a pierdut mama și și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după tragicul eveniment. Oricât de mare e durerea, acesta ne-a spus că trebuie să se mobilizeze în primul rând pentru familia sa și prietenii pe care-i are.

Cătălin Bordea trece din nou prin momente cumplite, după ce, anul trecut, a divorțat de Livia. Actorul și-a pierdut recent mama pe care o adora, dar cu toate acestea este nevoit să rămână mereu cu zâmbetul pe buze. Îi cere acest lucru meseria pe care o are, iar familia și prietenii îi dau puterea să meargă mai departe. După tragicul eveniment petrecut cu femeia care i-a dat viață, răpusă de o boală nemiloasă cu care s-a confruntat în ultimii ani, cancerul, la doar 55 de ani, comediantul și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Nu am de ales”

„Am stabilit și cu Cortea că am un fel de supradoză de doliu. Nici nu am ieșit din doliu de divorț că am dat în doliu de mama. Fac față pentru că nu am de ales.

Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru. Am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini”, ne-a spus acesta.

Ce decizie a luat în privința carierei

Unul dintre prietenii la care se referă actorul este chiar colegul său de scenă, Nelu Cortea. Acesta i-a fost alături în cele mai grele momente ale vieții sale. Cum Cătălin Bordea se află în doliu, cei doi au decis să ia o scurtă pauză în ceea ce privește vlogul pe care-l realizează împreună, „Tour Vlog”, în care expun cele mai frumoase momente ale lor din spectacolele de stand-up comedy.

Oricât de mare e durerea pentru Cătălin, acesta își vede mai departe de cariera sa. A participat la filmările de la iUmor și se pregătește pentru turneele pe care le va susține în toată Europa.

