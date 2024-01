Fosta și actuala lui Bordea au o relație de 10 ani! Comediantul a închis cercul! Legătura neștiută dintre Livia și Olga Barcari

Anunțul începutului de an l-a vizat pe Cătălin Bordea, cel ce a ținut „prima pagină” în ultimul trimestru al lui 2023. Este deja împământenită în popor idila dintre Livia Eftimie și Spike, fosta soție și cel mai bun prieten al comediantului, ce au ajuns să formeze un cuplu. Acum a mai apărut o „variabilă” în ecuație, Olga Barcari, noua iubită a lui Bordea, pe care CANCAN.RO v-a prezentat-o în exclusivitate, chiar pe 2 ianuarie. Nu puteam lăsa lucrurile într-o stare ambiguă, așadar iată mai multe detalii din povestea de viață a hairstylistei.

Există un aspect reliefat de către Cătălin Bordea, ce coincide foarte bine cu declarațiile Olgăi Barcari, despre propriul job și etica după care aceasta se ghidează: „Pe Olga o cunosc de foarte mult timp. O cunosc de vreo 13 ani. Este o femeie absolut minunată și orice bărbat ar fi norocos să fie într-o relație cu ea. Îmi este o prietenă foarte bună și îmi aduce multă liniște în perioada asta.

Nu mai cred însă în relații de pansament. Nu pot să chinui un om cât timp eu încă mă refac. Nu are cum să nu îți placă Olga, e realizată, e muncitoare, e amuzantă și foarte frumoasă. Dar este pentru un bărbat care își dorește o relație și e echilibrat sufletește”, mărturisea comediantul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după publicarea materialului de pe 2 ianuarie.

Olga Barcari și-a dedicat viața jobului și fericirii clientelor, printre care s-a numărat și Livia Eftimie

Nu mai constituie un secret că Olga Barcari este una dintre cele mai renumite hairstyliste din București. În portofoliul basarabencei se află o mulțime de vedete ce postează cu mândrie coafurile realizate de partenera lui Bordea. Gina Pistol, Karmen Simionescu, Adda Balada și Jo sunt doar câteva dintre numele sonore ce apelează la mâna pricepută a Olgăi Barcari.

Însă chiar aici survine surpriza monumentală. Sursele CANCAN.RO susțin că printre cliente s-a numărat și Livia Eftimie, bruneta care i-a cucerit inima lui Spike, frângând-o pe a comediantului Bordea. Fosta soție a actorului și-ar fi aranjat coafura aproape un deceniu la salonul Olgăi, cele două devenind chiar confidente. Întrebarea ce se lansează este: oare Olga a râvnit la rândul său, la partenerul Liviei?! Și dacă a făcut-o, haisrtylista s-a mulțumit cu uitatul, fără să acționeze, spre deosebire de Spike.

„Întotdeauna când un bărbat a intrat în viața mea, mi-am dat seama că mă dezechilibrează!”

Încă o dovadă că Olga Barcari și-a văzut de treabă, cum zice vorba românească, este dorința pe care a avut-o, dintotdeauna, pentru reușită. Basarabeanca de 36 de ani a sacrificat totul pentru a accede la cariera dezirabilă, trecând în subsidiar și viața amoroasă. Aceasta povestește cum a renunțat la ultimul bărbat pentru care a simțit fluturași în stomac, ca să nu fie distrasă de la jobul în industria de beauty.

„Am renunțat la viață socială, la ieșit în club, la relatii, nu am avut iubiti, pentru a excela în domeniul meu! Întotdeauna când un bărbat a intrat în viața mea mi-am dat seama că mă dezechilibrează și îmi ia focusul de la muncă. Asta am pățit anul trecut, mă îndrăgostisem, o lună jumătate a durat îndrăgosteala.

Nu mai simțeam fluturii în stomac, pasiunea, dorința de a face schimbări, așa că am zis: «Stop, până aici!» Și, în momentul în care am pus punct, am fost atât de bucuroasă și fericită și i-am zis asistentei mele că nu pot să cred, am din nou fluturi în stomac.

M-am ținut sănătoasă, am avut o viață plină de sport, pentru a putea face această meserie și, mai ales, știind că sunt singură în România. Mi-a fost frică de boală. Lucrezi, ai bani, nu lucrezi, n-ai bani. Și-atunci am preferat să stau acasă ani de zile sau să nu merg în vacanțe ca să pot să fiu prezentă la salon.

Asta îmi aduce și satisfacție și bani, așa că trebuie să faci sacrificii, categoric. Nu ai cum să ai anturaje proaste și să vii să faci meserie, pentru că poți să faci lucruri dezastruoase și încrederea în tine scade”, a relatat Olga Barcari.

Olga Barcari tunde și vopsește de aproape două decenii

„De copilă tund, din clasa a șasea. Am fost aleasă foarte repede să mă duc la un salon și unde am mers am făcut performanță. Nu mi-am permis niciodată să fiu „una” pentru că veneau clienți, la salon, și ziceau: «m-a tuns una». Și am zis că în cazul meu nu o să se întâmple așa ceva.

Eu îmi doresc ca lumea să-mi știe numele. Le spun tuturor, care au o pasiune, să își asculte instinctul, sufletul, să nu asculte pe nimeni. Niciodată șefii, colegii, rudele, pe nimeni. Dacă tu simți că ești mai mult decât ești în momentul de față, așteaptă-ți momentul!

Lucrează necondiționat la visul tău sau măcar pentru ziua de mâine, să fii mai bun și să nu-ți ierți o greșeală până nu faci impecabil. Așa am făcut eu. Ignori și laudele, dar și criticile. Am început să accept foarte greu laudele pentru că, hai să fim realiști, azi pot să fiu sus și, dacă a doua zi greșesc, s-ar putea să nu mai fiu așa. Trebuie să ajung să fiu atât de faină eu pentru mine, încât chiar dacă primesc laude de la cliente eu să știu, dar să nu mă gâdile atât de tare”.

Începuturile hairstylistei în industria autohtonă au fost anevoioase: „Abia puteam să vorbesc în română și aveam o gândire îmbătrânită!”

„Eu sfătuiesc ca femeile aibă încredere, să investească în ele, să nu mai idolatrizeze oamenii de pe Instagram, pentru că sunt mai mult decât se văd. Să creadă în ele însele și să fie varianta lor cea mai bună și dacă nu le place ceva să facă în așa fel încât să le placă.

Dacă stau și mă gândesc cum am venit eu, din Republica Moldova, abia puteam să vorbesc în română și aveam o gândire îmbătrânită și la cum mă văd acum, îmi vine să mă iau în brațe. A fost o luptă foarte grea pentru că se băteau aproape trei lumi în mine: moldoveanca, fata care lucra în Iași și fata cu mentalitatea din București, care este foarte rapidă. A fost foarte greu.

Am dor de casă, de părinți și de prieteni, dar nu m-aș mai întoarce. Sunt foarte mândră că sunt basarabeancă pentru că în sânge am niște talente și calități extraordinare. Am senzația că tot ce fac aici e datorită rădăcinilor de acolo”, a mai completat Olga Barcari.

