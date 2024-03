Cătălin Bordea, mărturisiri tulburătoare! Ce a făcut comediantul imediat după înmormântarea mamei sale: „Am vrut să văd dacă pot”

Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru Cătălin Bordea. După ce a fost trădat de partenera de viață, comediantul a primit o nouă lovitură. Mama acestuia s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani, din cauza unei boli grave ce o măcina de ceva timp. Cu inima sfâșiată, Cătălin Bordea s-a ocupat de înmormântarea celei care l-a adus pe lume, iar acum a dezvăluit ce a făcut imediat după ceremonia funerară. Nu mulți sunt capabili de asta.

La mai bine de o lună după ce mama lui s-a stins din viață, Cătălin Bordea a făcut câteva mărturisiri tulburătoare despre înmormântarea acesteia, dar și despre lucrul pe care l-a făcut imediat după. Comediantul a mărturisit că a tras mult de el și a încercat să revină cât mai repede la normalitate. Însă, acesta a făcut totuși un lucru destul de greu, care a uimit multă lume.

Ultimele luni au fost foarte grele pentru Cătălin Bordea. Acesta nici nu a apucat să se vindece după despărțirea dură de Livia, căci o altă veste proastă l-a lovit. În urmă cu o lună, mama acestuia s-a stins din viața. Vestea a fost una devastatoare, însă comediantul a încercat să ducă totul singur și a și reușit.

Recent, în cadrul unei emisiuni, Cătălin Bordea a mărturisit că s-a ocupat singur de înmormântarea mamei sale, iar imediat după s-a întors la treabă. Comediantul a declarat că la doar câteva ore după ce și-a condus mama pe ultimul drum a urcat pe scenă.

Mai exact, după ce s-a terminat totul, Cătălin Bordea a trebuit să se întoarcă în București, pentru că în seara respectivă trebuia să susțină un show. Deși era destul de supărat după toate cele întâmplate, comediantul și-a adunat toată forța și a dat tot ce a avut mai bun pe scenă.

„Eu am făcut înmormântarea (n.r. mamei), am venit în București în seara aia și am făcut show la club. Am vrut să văd dacă pot să o fac. În drumul către Iași, de acolo am venit cu avionul, mă gândeam la glume, ce a spus fiecare.

E un mecanism de autoapărare. Eram și în stare de șoc, aveam nevoie de asta. Am dus tot show-ul, bineînțeles, nu într-o stare atât de energică, dar am făcut-o”, a mărturisit Cătălin Bordea, la Xtra Night Show.