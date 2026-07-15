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Cum se reculege Adi Vasile, după ce a fost părăsit de logodnica Delia? Prezentatorul Survivor a plecat în țară

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 08:19
Cum se reculege Adi Vasile, după ce a fost părăsit de logodnica Delia? Prezentatorul Survivor a plecat în țară
Foto: social media
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O nouă despărțire atrage atenția în lumea mondenă, după ce relația dintre Adi Vasile și Delia Tudose a ajuns la final. Cei doi, care au format un cuplu timp de mai mulți ani și au făcut pasul logodnei în 2024, nu mai sunt împreună, iar planurile de a ajunge în fața altarului au fost abandonate. Deși, la momentul logodnei, păreau pregătiți să înceapă un nou capitol al vieții lor, în cele din urmă au ales să meargă pe drumuri separate. Iată cum se reculege acum Adi Vasile!

Vestea separării a surprins atât persoanele din anturajul lor, cât și pe cei care le-au urmărit parcursul de-a lungul anilor. Relația celor doi s-a desfășurat departe de lumina reflectoarelor, iar aparițiile publice au fost rare. Tocmai această discreție a făcut ca despărțirea să vină pe neașteptate, fără să existe indicii evidente că între ei ar fi apărut probleme.

Cum se reculege Adi Vasile, după ce a fost părăsit de logodnica Delia

În ultimele luni, nimic nu părea să anunțe o ruptură. Cei doi au continuat să își păstreze viața personală departe de atenția publicului, motiv pentru care informația privind încheierea relației a stârnit numeroase reacții. Până în acest moment, motivele care au dus la despărțire nu sunt cunoscute, iar niciunul dintre ei nu a oferit detalii despre decizia de a pune punct poveștii de iubire.

La scurt timp după apariția informațiilor privind separarea, Adi Vasile pare să își fi îndreptat atenția către una dintre cele mai importante pasiuni ale sale: handbalul. Fost jucător și în prezent antrenor, acesta a fost prezent la Cluj-Napoca, unde se desfășoară meciuri din cadrul competiției M20 EHF EURO, unul dintre cele mai importante turnee dedicate tinerelor talente din handbalul european.

Foto: Instagram

Prezența sa la eveniment nu surprinde, având în vedere legătura puternică pe care o are cu acest sport. De-a lungul carierei, Adi Vasile și-a construit imaginea în jurul handbalului, atât ca sportiv, cât și ca antrenor, iar participarea la o competiție de asemenea nivel face parte din activitatea sa profesională. Totuși, pentru cei care îl urmăresc, deplasarea la Cluj vine într-un moment delicat din viața personală și este privită ca o modalitate prin care încearcă să își concentreze energia asupra muncii și a sportului.

Logodna dintre Adi Vasile și Delia Tudose fusese privită drept confirmarea unei relații stabile și de durată. Cei doi păreau pregătiți să facă următorul pas, iar apropierea unei eventuale nunți era văzută ca o evoluție firească a poveștii lor. Cu toate acestea, la aproximativ doi ani de la momentul în care și-au anunțat logodna, planurile de viitor au fost schimbate radical.

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