Înscrieri la facultate 2026. Calendarul admiterii la universitățile din București și din țară. Ce trebuie să știe absolvenții de liceu

Înscrierile la facultate pentru anul universitar 2026-2027 au început deja în unele universități din România, iar pentru majoritatea absolvenților de liceu depunerea dosarelor va avea loc în luna iulie. Fiecare instituție de învățământ superior își stabilește propriul calendar de admitere, iar datele de înscriere, probele de concurs și afișarea rezultatelor diferă în funcție de universitate și de programul de studii ales. Iată calendarul admiterii la principalele universități din București și din țară și tot ce trebuie să știe absolvenții de liceu despre înscrieri la facultate 2026.

Înscrieri la facultate 2026. Când încep admiterile la universitățile din București

Universitatea București

În cadrul Universității București, facultățile își stabilesc singure calendarul de admitere.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, preînscriere s-a stabilit în perioada 6-17 iulie 2026. Presînscrierea înseamnă completarea datelor personale într-un formular electronic, înainte de depunerea dosarului.

Pasul este obligatoriu și este menit să fluidizeze procesul de înscriere. Facultatea pune la dispoziția candidaților un sistem de programări, iar cei care se prezintă fără programare, vor putea fi preluați după cei care s-au înscris în prealabil.

Programul de depunere a dosarelor este de luni până vineri, între orele 10:00 și 15:00, respectiv sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 13:00.

Facultatea de Administrație și Afaceri

Pentru Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București, admiterea la programul de licență Marketing se face în perioada 10-17 iulie 2026. Există 150 de locuri pentru acest program de licență. Admiterea se face prin înscrierea online pe platforma facultății, iar rezultatele inițiale vor fi publicate pe 21 iulie 2026, pe site-ul instituției. Candidații declarați admiși trebuie să își confirme locul prin depunerea documentelor în format fizic la secretariatul facultății, în intervalul 21-25 iulie 2026. Rezultatele finale ale sesiunii de admitere din iulie vor fi afișate pe 27 iulie 2026.

Facultatea de Drept

La Facultatea de Drept a Universității din București, concursul de admitere la studiile universitare de licență este programat pentru 22 iulie 2026.

Facultatea de Istorie

La Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București, înscrierile online pentru admiterea la studii de licență sunt programate în perioada 1-22 iulie 2026. Totodată, în intervalul 18-22 iulie, candidații pot merge la sediul facultății pentru înscrierea fizică, unde beneficiază de suport tehnic pentru utilizarea platformei de admitere. Programul este de luni până vineri între orele 10:00 și 14:00, iar sâmbătă și duminică între orele 9:00 și 12:99.

Politehnică

La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, admiterea la studii de licență este organizată în mai multe etape. În cadrul sesiunii de admitere anticipată, fiecare candidat se poate înscrie la o singură facultate și achită o singură taxă de înscriere.

Candidații declarați preadmiși vor participa ulterior la etapa de validare și confirmare a locului, în perioada 15-17 iulie, între orele 8:00 și 16:00.

ASE

La Academia de Studii Economice din București, înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licență se desfășoară exclusiv online, în perioada 9-16 iulie 2026. Pentru anul universitar 2026-2027, ASE pune la bătaie 7.890 de locuri, dintre care aproximativ jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat. Există 35 de programe de licență și 11 programe cu predare în limba engleză, franceză și germană, atât pentru învățământ cu frecvență, cât și la distanță și cu frecvență redusă.

La cele mai multe programe de studii, admiterea se face pe baza dosarului de înscriere, la fel ca în anii anteriori. Totuși, în funcție de facultatea aleasă, candidații pot fi nevoiți să susțină un test de competență lingvistică sau alte probe de admitere. De exemplu, la facultăți precum Cibernetică, Statistică și Informatică Economică sau Drept sunt organizate examene suplimentare, conform regulamentului fiecărei universități.

UMF Carol Davila din București

La Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, înscrierile pentru concursul de admitere din sesiunea iulie 2026 se desfășoară în perioada 6-16 iulie, prin intermediul platformei online puse la dispoziția candidaților. Vineri, 17 iulie, între orele 09:00 și 14:00, după încheierea înscrierilor, universitatea va realiza validarea finală a dosarelor depuse online care nu au fost încă validate.

Înscrieri la facultate 2026. Calendar admitere facultăți din România

Înscrieri la Universitatea din Craiova

La Universitatea din Craiova, înscrierile pentru admiterea la licență au loc între 1 aprilie și 21 iulie 2026. Examenele de admitere, acolo unde sunt necesare, sunt programate pe 23 și 24 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 26 iulie, iar cele finale pe 1 august 2026.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

La Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), admiterea de vară se desfășoară între 13 și 30 iulie 2026, iar sesiunea de toamnă între 7 și 16 septembrie.

Calendarul diferă însă de la o facultate la alta. De exemplu, la Facultatea de Matematică și Informatică există o etapă de preadmitere din 15 iunie. Înscrierile pentru sesiunea din iulie au loc între 13 și 16 iulie, examenul se susține pe 17 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie 2026.

Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest organizează admiterea în două sesiuni.

Prima sesiune are loc în perioada mai–iulie și se încheie până la 27 iulie 2026.

A doua sesiune este programată în august–septembrie și se finalizează până la 16 septembrie 2026.

Fiecare facultate are propriul calendar, astfel că perioadele de înscriere, examenele și afișarea rezultatelor pot varia în funcție de programul de studii ales.

Universitatea din Oradea

La Universitatea din Oradea, fiecare facultate stabilește propriul calendar de admitere.

Printre perioadele anunțate se numără:

Facultatea de Arte: 13–18 iulie;

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură: 1–22 iulie (Construcții) și 1–24 iulie (Arhitectură);

Facultatea de Geografie, Turism și Sport: 7–23 iulie;

Facultatea de Informatică și Științe: 13–24 iulie 2026.

Candidații trebuie să verifice calendarul facultății la care doresc să se înscrie, deoarece termenele diferă de la un program la altul.

Universitățile din Iași

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), preînscrierea online este disponibilă din 30 martie 2026.

Înscrierile pentru sesiunea de vară au loc între 13 și 18 iulie 2026, iar dosarele pot fi depuse atât online, cât și fizic. În perioada 19–31 iulie se desfășoară selecția candidaților, afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor, după calendarul fiecărei facultăți.

Și la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) și la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF Iași), fiecare facultate publică propriul calendar de admitere, astfel că este recomandată consultarea informațiilor oficiale înainte de înscriere.

Universitatea Transilvania din Brașov

La Universitatea Transilvania din Brașov, calendarul diferă în funcție de facultate.

Pentru programele care au examen de admitere, înscrierile online se încheie pe 19 iulie 2026, la ora 13:00. Pentru programele unde admiterea se face pe baza dosarului, termenul-limită este 21 iulie 2026, ora 13:00.

După încheierea înscrierilor, fiecare facultate organizează validarea dosarelor, examenele, afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor, conform propriului calendar.

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