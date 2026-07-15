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Cât îl costă pe Dorian Popa un full de benzină la bolidul său Rolls Royce Phantom? ”Nu e chiar așa de rea”

De: David Ioan 15/07/2026 | 08:59
Cât îl costă pe Dorian Popa un full de benzină la bolidul său Rolls Royce Phantom? ”Nu e chiar așa de rea”. Foto: Captură TikTok
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Dorian Popa a reaprins spiritele pe TikTok după ce a postat un clip în care arată, fără menajamente, cât îl costă un plin la monstrul lui pe roți, Rolls Royce Phantom.

Influencerul, obișnuit să facă spectacol din orice moment al zilei, a transformat alimentarea mașinii într-un episod demn de reality‑show, cu cifre, detalii tehnice și reacții care au făcut deliciul fanilor.

Cât îl costă pe Dorian Popa un full de benzină la bolidul său Rolls Royce Phantom?

În stilul lui caracteristic, a început cu întrebarea care, spune el, îl urmărește peste tot:

„Cat costă full-ul la Rolls Royce Phantom? Întrebarea pe care toți mi-o adresați de parc-ar fi din cartea cărților.”

Așa că s-a dus la pompă hotărât să le arate tuturor adevărul crud, pe filmare, fără filtre. Pentru ca momentul să fie cât mai dramatic, Dorian a venit cu rezervorul aproape gol, doar 12 kilometri range în bord, ca să se vadă „full de full”.

A alimentat cu benzină premium 98, iar litrul era 9,39 lei. De asemenea, a ținut să sublinieze că a lăsat mașina să se golească aproape complet „pentru video-ul ăsta”, ca să fie treaba treabă și să nu existe dubii.

Apoi a trecut la partea preferată a pasionaților: detaliile tehnice.

„Hai să vedem cât înghite fata mea. 6750 (n.r – capacitatea cilindrică a motorului în centimetri cubi), V12, 575 de cai.”

”Nu e chiar așa de rea”

Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o jucărie, ci despre un motor care bea combustibil ca la nuntă. Când pompa s-a oprit, s-a oprit și respirația fanilor: 825 de lei pentru 87 de litri. Dorian a calculat rapid că rezervorul probabil e de 90 de litri sau chiar mai mare, lăsând loc pasionaților să-l corecteze, cum îi place lui să-i provoace.

Concluzia lui, spusă cu un zâmbet care se simțea și prin ecran:

„Deci fata mea nu-i chiar așa rea.”

Pentru un Rolls Royce Phantom, suma pare chiar decentă, iar Dorian a livrat încă un moment viral, cu transparență totală și vibe-ul lui de băiat care nu se ascunde după cifre.

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