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Ai picat BAC-ul 2026? Ce opțiuni ai și când te poți înscrie din nou la examen

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 09:06
Ai picat BAC-ul 2026? Ce opțiuni ai și când te poți înscrie din nou la examen
Ce opțiuni ai dacă ai picat BAC-ul 2026 / Sursa foto: Arhivă Cancan
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Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 s-a încheiat. Rezultatele au fost afișate marți, 7 iulie, iar rata de promovare a fost de 74,8%. Pentru ca un elev să fie considerat admis trebuie să aibă media șase. Totuși, cei care nu au reușit, mai au o șansă.

Bacalaureatul este una dintre cele mai importante etape din viața unui elev care a încheiat ciclul liceal. Aceștia au trecut prin emoții intense, dar au luat sfârșit marți, 7 iulie. Tinerii au primit notele pe Edu.Ro, iar anul 2026 a avut o rată de promovare mai mare decât anul precedent. Totuși, există elevi care nu s-au descurcat prea bine, astfel că sunt nevoiți să mai susțină încă o dată examenul.

Cum te înscri la sesiunea din toamnă?

Dacă un candidat nu a trecut la una sau mai multe probe, le va susține doar pe acelea. Înscrierile sunt programate în perioada 14-21 iulie 2026. Calendarul probelor scrise este următorul:

-10 august – Limba și literatura română;
-11 august – Proba obligatorie a profilului;
-12 august – Proba la alegere a profilului și specializării;
-13 august – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 18 august, iar rezultatele finale, după contestații în data de 24 august. De asemenea, înscrierile se fac la secretariatul școlii la care elevul a absolvit sau la centrul de examinare repartizat. Printre documentele necesare se numără cererea de înscriere; cartea de identitate; certificatul de naștere; foaia matricolă; adeverința de absolvire a liceului; documentele necesare pentru echivalarea competențelor, dacă este cazul.

Ce opțiuni ai dacă ai picat BAC-ul 2026?

Elevii care nu au promovat Bacalaureatul în niciuna dintre sesiuni au la îndemână câteva opțiuni. Prima variantă și cea mai comună este școala postliceală. Există specializări în domenii precum cel sanitar, turism, contabilitate, cosmetică, tehnică dentară sau administrație. O altă opțiune este angajarea. Sunt o mulțime de angajatori care acceptă tinerii care nu au diploma de Bacalaureat, în funcție de cerințele postului.

Totuși, cei care nu își doresc să intre în câmpul muncii și vor să mai încerce să susțină pe viitor examenul, pot face meditații sau studiu individual mai intens. Tinerii care aveau în plan să urmeze o facultate trebuie să știe că diploma de Bacalaureat este necesară pentru înscrierea la programele de licență organizate de universitățile acreditate din România.

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