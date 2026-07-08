Detalii noi despre suspecta în cazul bombei din Monaco. Ce au aflat anchetatorii

Anastasia, femeia suspectată că ar fi comis atentatul cu bombă de săptămâna trecută din Monaco, în urma căruia Vadim Iermolayev, un magnat de afaceri de origine ucraineană, soția sa și unul dintre copii lor au fost răniți grav, a fost găsită împușcată mortal în apropiere de Kiev.

Procurorii ucraineni au declarat marți, 7 iulie, că Anastasia Berezovska (39 de ani), principala suspectă în cazul atentatului cu bombă din Monaco, a fost găsită fără viață. Doi bărbați au fost arestați în legătură cu acest caz, printre care un ofițer al agenției de informații militare a Ucrainei (HUR) și un fost ofițer de poliție. Interpol a emis o alertă de căutare la nivel internațional pentru Anastasia Berezovska, fiind acuzată pentru de tentativă de omor, plasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public cu intenție criminală și asociere în scopul săvârșirii unei infracțiuni.

Apar noi detalii în cazul atentatului cu bombă de la Monaco

Procurorii francezi susțin că Anastasia Berezovska, care locuia în Germania, s-a deghizat în bărbat înainte de a plasa un dispozitiv exploziv în holul de la intrarea în blocul de apartamente al familiei milionarului Vadim Iermolayev din Monaco (vezi AICI ce avere are magnatul). Procurorul adjunct din Monaco a declarat săptămâna trecută că suspecta a fugit din principat pe jos în Franța vecină, înainte de a călători cu mașina spre Germania, trecând prin mai multe țări europene, inclusiv Italia.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Iermolaiev locuia în Monaco, făcând parte dintr-un grup de oameni de afaceri și politicieni ucraineni înstăriți, pe care mass-media independentă ucraineană l-a numit „batalionul din Monaco”.

Anastasia Berezovska ar fi primit mai multe plăți în criptomonede la cei doi bărbați (suspecți în cazul morții sale) care au fost arestați ulterior, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să îi considere persoane potențial implicate în tentativa de omor din Monaco.

Prințul Albert al II-lea de Monaco a condamnat anterior atentatul cu bombă ca fiind „un act odios” și a declarat că toate serviciile de securitate ale principatului au fost mobilizate pentru prinderea făpașul.

În urma atentatului, Vadim Iermolayev, în vârstă de 58 de ani, un om de afaceri originar din Ucraina care deține acum cetățenia cipriotă, soția sa și fiul lor adolescent au avut nevoie de îngrijiri medicale. Magnatul și partenera sa au fost transportați la spital cu răni grave, în timp ce copilul a suferit răni ușoare.

În 2023, Ucraina i-a impus sancțiuni lui Iermolayev, susținând că acesta a menținut legături de afaceri cu entități rusești care își desfășoară activitatea pe teritoriile ucrainene ocupate de Moscova, inclusiv în Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014. Ucraina a desfășurat numeroase atentate cu dispozitive explozive împotriva ofițerilor militari ruși de rang înalt și a oficialilor ucraineni susținuți de Kremlin pe teritoriul Rusiei, dar nu există un precedent stabilit pentru astfel de atacuri pe teritoriul european.

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