Anna, soția afaceristului ucrainean vizat de atacul din Monaco, este în stare gravă. Unul dintre copii era alături de ei

În urma exploziei din Monaco, trei persoane au fost rănite: Vadim Iermolayev, soția sa, Anna, și un adolescent în vârstă de 13 ani. Două dintre victime au suferit răni grave, iar autoritățile desfășoară investigații pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

Vadim Iermolayev, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Ucraina, și soția sa, Anna, medic și coordonatoare a mai multor proiecte caritabile dedicate copiilor, au fost răniți în urma unei explozii produse în centrul orașului Monaco.

Acesta este un cunoscut om de afaceri din orașul ucrainean Dnipro, fondator al corporației „Alef” și unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din regiune. De-a lungul anilor, acesta a construit un imperiu de afaceri evaluat la sute de milioane de dolari, activând în domenii precum imobiliarele, producția și industria băuturilor alcoolice.

Numele său a fost însă asociat și cu mai multe controverse. După anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, Ermolaev a fost acuzat că afacerile sale din regiune au continuat să contribuie la bugetul Federației Ruse. În 2023, autoritățile de la Kiev au impus sancțiuni împotriva sa pentru o perioadă de zece ani, în urma unei decizii adoptate de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Cine este soția acestuia

Anna Iermolayeva este medic și conduce mai multe proiecte caritabile dedicate copiilor. Ea ocupă funcția de președinte al consiliului de administrație al Spitalului Clinic Regional de Copii din Dnipro și coordonează activitatea fundației Kiddo, organizație care sprijină sute de minori aflați în proces de recuperare medicală.

În mesajele publicate pe rețelele sociale, Anna s-a prezentat drept mamă a patru copii, bunică a două nepoate și o susținătoare activă a Ucrainei. Aceasta a subliniat că familia sa trăiește și desfășoară activități economice în țara natală, reafirmându-și atașamentul față de poporul ucrainean.

„Sunt Anna.

Sunt o soție iubitoare și iubită, mamă a patru copii, bunică a două nepoate.

Sunt medic, șefa fondului de caritate @kiddo.ua, președintele consiliului de administrație al Spitalului Clinic Regional de Copii Dnipro.

Și sunt 550 de copii în grija mea și în grija Fundației Kiddo, pe care îi sprijinim în drumul lor spre recuperare.

Și cel mai important, sunt ucraineancă. Locuiesc în Ucraina, îmi iubesc și susțin țara și poporul ei.

Familia mea extinsă vorbește mai multe limbi, face afaceri în Ucraina și locuiește în Ucraina.”, a scris Anna pe rețelele de socializare.

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Ce avere are Vadim Iermolayev, afaceristul vizat în atentatul din Monaco. A trecut totul pe numele fiicei