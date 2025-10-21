Acasă » Știri » BREAKING! România a dejucat un atentat cu bombă al rușilor, la București. Anunțul făcut de SRI

BREAKING! România a dejucat un atentat cu bombă al rușilor, la București. Anunțul făcut de SRI

De: Andreea Stăncescu 21/10/2025 | 14:09
Sursa foto: SRI

O serie de operațiuni coordonate între autoritățile din Polonia și România a dus la reținerea a opt persoane suspectate de implicare în tentative de sabotaj pe teritoriul european, orchestrate în numele Rusiei. Anchetele au scos la iveală planuri de trimitere a unor colete explozive către Ucraina, dar și acțiuni similare care vizau destabilizarea țărilor europene care sprijină Kievul în conflictul cu Rusia.

La începutul lunii octombrie 2025, autoritățile din Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că ar fi implicate într-o serie de tentative de sabotaj desfășurate în numele Rusiei. Anchetele au arătat că trei dintre suspecți urmau să trimită colete explozive către Ucraina, operațiune care a fost dejucată înainte ca acestea să producă pagube sau victime.

Este vorba despre o continuare a unei serii de incidente similare, inclusiv colete explozive interceptate în 2024 în Europa, considerate de serviciile de securitate ca parte a unui posibil complot rusesc vizând transporturile aeriene de marfă spre Statele Unite.

Potrivit autorităților poloneze, țara a fost în repetate rânduri ținta unor acțiuni de tip „război hibrid”, incluzând atacuri cibernetice și incendieri deliberate, menite să destabilizeze statele europene care sprijină Ucraina. În ultimele luni, Agenția de Securitate Internă a Poloniei a arestat 55 de persoane suspectate de colaborare cu serviciile secrete ruse. În același timp, Serviciul Român de Informații a dejucat o operațiune de sabotaj planificată pe teritoriul României, vizând sediul companiei de curierat NOVA POST din București.

Sursa foto: Shutterstock

SRI implicat în operațiunea internațională

Investigațiile au arătat că doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor ruse, au introdus în România colete incendiare cu dispozitive artizanale, ascunse în căști audio și piese auto și dotate cu sisteme GPS pentru urmărirea locației. Coletelor li se putea da foc de la distanță, iar expertiza preliminară a identificat utilizarea unor substanțe incendiare precum termit și nitrat de bariu. Suspecții au adoptat măsuri de autoprotecție, similare celor folosite de serviciile de informații.

Datele obținute indică faptul că cei doi făceau parte dintr-o rețea extinsă de sabotori activi în Europa, controlată de serviciile secrete ruse, având drept scop destabilizarea infrastructurii și intimidarea populației. Operațiunile coordonate între Polonia și România evidențiază importanța colaborării internaționale în prevenirea amenințărilor hibride și protejarea securității regionale.

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni. Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații. Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, informează SRI.

