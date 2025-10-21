Nicușor Dan a făcut anunțul despre demisia lui Ilie Bolojan: ”Nicidecum”

Decizia Curții Constituționale referitoare la pensiile speciale a stârnit tensiuni pe scena politică românească. Mulți readuc în discuție angajamentul pe care Ilie Bolojan l-a făcut, privind demisia din fruntea Guvernului, dacă reforma pensiilor speciale nu va trece de controlul CCR. Președintele Nicușor Dan are cu totul altă părere.

Președintele României a reacționat după decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor, mărturisind că, deși există dezamăgire în rândul opiniei publice, această problemă nu va rămâne nerezolvată.

Nicușor Dan a făcut anunțul despre demisia lui Ilie Bolojan

Mai mult decât atât, Nicușor Dan a mai spus că decizia CCR a vizat o obiecție de formă, nu s-a așteptat un aviz, însă reprezentanții coaliției au anunțat că vor reveni cu un proiect.

„A a fost multă așteptare publică pe legea asta, au fost mai multe variante în ultimii ani care au avut diverse problemele, unele au fost declarate neconstituționale de asemenea, însă ce e important în opinia mea este că există voință la nivelul coaliției de guvernare pentru că această problemă să fie rezolvată. Respectăm deciziile Curții Constituționale, o obiecție de formă, nu s-a așteptat un aviz, au ieșit deja câțiva din reprezentanții coaliției care au spus că vor reveni cu un proiect. Deci mesajul meu pentru românii care se uită la noi este că asta este o problemă, faptul că pensiile sunt egale cu salariu și nu stimulează oamenii să rămână să muncească, ci stimulează să iasă din sistem exact când sunt în putere, e o problemă pentru sistemul de justiție și e o problemă de justiție socială și ea va fi rezolvată. Niciun dubiu aici”.

Președintele României a mai fost întrebat despre discuțiile cu Ilie Bolojan. În ceea ce privește demisia premierului, acesta a declarat:

„Nicidecum, am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații care apare în viața reală, textul de lege este interpretabil.

Și atunci se întâmplă ca unii să interpreteze așa, unii să interpreteze invers, guvernul să fie interpretat că acest aviz, legea poate să fie dată fără aviz, unii judecători au spus că așa e, alții au spus că nu e așa, nu e o chestiune așa de importantă încât un guvern să-și dea demisia”.

