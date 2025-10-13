Nicușor Dan e în doliu! Anunțul trist a fost făcut de președintele României: ”La ușa inimii cuiva...”

Nicușor Dan, trece printr-un moment de profundă tristețe, fiind în doliu după dispariția unui mare artist român. În urmă cu puțin timp, șeful statului a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant de regret, prin care și-a exprimat durerea și respectul față de cel care a marcat lumea artei.

Președintele României a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria artistului Dorel Zaica, care s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Într-o postare pe rețelele de socializare, șeful statului a împărtășit câteva pasaje din discuțiile avute de-a lungul timpului cu regretatul pictor, evocând personalitatea sa complexă și influența asupra lumii artistice.

Nicușor Dan, omagiu adus lui Dorel Zaica

Nicușor Dan a subliniat că Dorel Zaica a fost un dascăl apreciat de numeroase generații de elevi și un „mare cercetător al creativității copiilor”, dedicat cultivării imaginației acestora.

„La ușa inimii cuiva, trebuie să ne rugăm, să năvălim sau să ciocănim?”

„La ușa inimii cuiva, trebuie să ne mișcăm și să dorim cu încetinitorul.” (13 ani)

„Ce este statul?”

„La țărani castraveții și roșiile sunt mai bune. La stat sunt mai rele, că statul mai stă, mai se culcă, mai vine câteodată, și după aia iar stă.” (8 ani)

„Ce limbă se folosește în Iad și în Rai?”

„În Rai și în Iad nu se vorbește nicio limbă, deoarece tot ce a fost de spus s-a spus înainte să ajungem acolo.” (13 ani)

„Ce este sufletul?”

„Sufletul e când îți pune mama prăjituri pe o farfurie și îi lași prăjituri și lu’ ăla mic.” (8 ani)

„De ce visăm noi?”

„Visele sunt ca atunci când îți moare tataia, să îl mai vezi.” (7 ani)

Aflu că ne-a părăsit Dorel Zaica. Pictor și grafician. Profesor iubit de multe generații de elevi ai Liceului Tonitza. Dar mai ales — pentru mine — un mare cercetător al creativității copiilor (am selectat mai sus câteva citate fascinante din dialogurile lui cu copiii). A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!”, a scris Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

