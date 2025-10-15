Acasă » Știri » E OFICIAL! Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II și III: „Pentru a le crește calitatea vieții”

De: Irina Vlad 15/10/2025 | 22:08

Vești importante pentru o anumită categorie de români! Guvernul Bolojan a inițiat un proiect de lege prin care se modifică modul în care pensionarii vor putea retrage bani din fondul de pensii private – Pilonul II și III – într-o singură tranșă. Legea a trecut de Camera Deputaților și urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan. 

Guvernul Bolojan schimbă condițiile în care românii vor putea retrage banii din fondurile pensiilor private. Noua lege prevede că doar bolnavii de cancer vor putea retrage, la cerere, întreaga sumă de bani într-o singură tranșă din Pilonul II și III de pensii private. Ceilalți participanți la fondurile private vor avea posibilitatea să retragă doar 30% din suma acumulată. Restul banilor rămași vor putea fi retrași eșalonat, timp de 8 ani.

Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II și III

Inițiatorii proiectului vor să le ofere pacienții cu afecțiuni oncologice o șansă în plus în lupta cu boala, astfel că vor putea folosi banii pentru tratamentele medicale necesare. Miercuri, 15 octombrie, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților cu 178 de voturi pentru, 64 de voturi contra și 22 de abțineri.

„În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala. Bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul II de pensii, într-o plată unică”, a transmis din plenul Senatului Nicoleta Pauliuc, una dintre inițiatoarele amendamentului.

După ce legea a trecut de votul decizional al deputaților, unii politicieni acuză inițiatorii că cei care au de câștigat din acest proiect nu sunt bolnavii cu afecțiuni oncologice, ci administratorii fondurilor.

„Știm cu toții că percep comisioane. Și cu cât rămân mai mult banii în cont, cu atât ei câștigă mai mult. Unele fonduri mari raportează cifre de afaceri de peste 90 de milioane de lei și profituri anuale de peste 50 de milioane de lei.

Apoi statul mai câștigă, care se finanțează prin titluri de stat. (…) Unde au fost oamenii în toată această schemă frumos desenată pe hârtie. Mai ignorați un aspect. Siguranța Pilonului doi este doar aparentă”, a declarat  Ioana Bruynseels, parlamentar și secretar al Comisiei de Apărare.

