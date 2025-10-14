Pensionarii care vor primi bonusul consistent de 250 de euro! Se întâmplă până pe 15 noiembrie, în Grecia

Vești bune pentru pensionarii din Grecia! Autoritățile elene au anunțat că urmează ca vârstnicii să primească un bonus consistent de 250 de euro. Printre beneficiari se numără și străinii cu venituri reduse. Banii vor fi virați în conturi până la data de 15 noiembrie 2025. Totuși, există și câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Află, în articol, toate detaliile!

Autoritățile din Grecia au transmis că vor acorda pensionarilor, inclusiv celor străini cu venituri reduse, precum bulgarii, un bonus de câte 250 de euro. Suma urmează să fie transferată în conturile beneficiarilor până la data de 15 noiembrie 2025.

Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii din Grecia

Până la data de 15 noiembrie 2025, pensionarii din Grecia, inclusiv străinii cu venituri reduse, vor beneficia de un bonus de 250 de euro, potrivit agenției bulgare Novinite. Beneficiarii nu au nicio obligație pentru că banii vor intra direct în cont.

Așadar, nu este necesară nicio acțiune din partea pensionarilor. Mai mult decât atât, suma transferată este complet scutită de impozite și nu poate fi confiscată, transferată sau dedusă de stat sau de terți.

„Este independent de orice obligații față de autoritățile fiscale și nu este supus taxelor, contribuțiilor sau altor deduceri”, a transmis sursa menționată mai sus.

Autoritățile elene vor acorda bonusul în funcție de starea civilă. Mai exact, pensionarii singuri vor primi 250 de euro, iar cuplurile vor beneficia de un total de 500 de euro. Schema de sprijin stabilită de stat va fi adăugată la plățile obișnuite de pensii din decembrie. În acest fel, banii vor ajunge în cont încă din luna noiembrie.

Așa cum am menționat mai sus, beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții. Pentru schema anului 2025, bonusul se adresează persoanelor care au împlinit 65 de ani în 2024. Este vorba despre pensionarii născuți la sau înainte de 31 decembrie 1959.

De asemenea, eligibilitatea este condiționată de venitul și averea vârstnicilor. Grecii sau străinii care locuiesc acolo se pot încadra în schemă dacă venitul total al familiei, fie impozabil, fie scutit, nu depășește 14.000 de euro pentru beneficiarii singuri și 26.000 de euro pentru cupluri sau parteneri de concubinaj.

Totodată, valoarea combinată a bunurilor imobiliare deținute de persoană, soț/soție sau partener/parteneră și copiii aflați în întreținere trebuie să rămână sub 200.000 de euro în cazul pensionarilor singuri și 300.000 de euro pentru cupluri.

Citește și: Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari