Ce pensie vor încasa seniorii cu 5.000 de lei pe lună în 2030. Vești bune pentru acești pensionari

Vești bune pentru pensionari. Seniorii ar putea beneficia de creșteri substanțiale ale veniturilor în următorii ani. De acum, aceștia își pot calcula veniturile până în anul 2030 cu ajutorul unui calcul simplu, care le va arăta la ce sumă ar putea să ajungă.

Românii care primesc în prezent pensii între 1.281 și 5.000 de lei, se vor bucura treptat de majorări în urma indexării anuale la rata inflației și la creșterea venitului brut. Așadar, în fiecare an de la 1 ianuarie, pensiile se ajustează la rata inflației, plus 50% din creșterea venitului brut.

Dacă inflația rămâne controlată și salariile vor crește, pensiile se vor majora anual între 3% și 8 %. Potrivit Consiliului Fiscal, “pensiile de stat ar trebui să fie indexate cu cu 8% în 2026, 4,9% în 2027, 3,8% în 2028, 3,2% în 2029, 3% în 2030 și 3% în 2031”.

Ținând cont de cifrele menționate mai sus, Newsweek a realizat o simulare pentru a estima creșterile pensiilor până în 2030.

Cine are, azi, pensia de 2.000 de lei:

2026: pensia va ajunge la 2.160 de lei (+8%)

2027: 2.358 de lei (+9,2%)

2028: 2.495 de lei (+5,8%)

2029: 2.572 de lei (+3,1%)

2030: pensia va ajunge la 2.650 de lei (+3,0%)

Cine are, azi, pensia de 3.000 de lei:

2026: pensia va ajunge la 3.260 de lei (+8%)

2027: 3.423 de lei (+5,0%)

2028: 3.553 de lei (+3,8%)

2029: 3.666 de lei (+3,2%)

2030: pensia va ajunge la 3.776 de lei (+3,0%)

Cine are, azi, pensia de 4.000 de lei:

2026: pensia va ajunge la 4.320 de lei (+8%)

2027: 4.536 de lei (+5,0%)

2028: 4.708 de lei (+3,8%)

2029: 4.872 de lei (+3,5%)

2030: pensia va ajunge la 5.003 de lei (+2,7%)

Cine are pensia de 5.000 de lei:

2026: pensia va ajunge la 5.400 de lei (+8%)

2027: 5.670 de lei (+5,0%)

2028: 5.885 de lei (+3,8%)

2029: 6.073 de lei (+3,2%)

2030: pensia va ajunge la 6.255 de lei (+3,0%)

În prezent, vârsta de pensionare în România este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, cu un stagiu minim de cotizare de 15 ani și stagiu complet de 35 de ani. Până în anul 2035, oficialii au pus în desfășurare procesul de egalizare, adică vârsta de pensionare a femeilor va ajunge egală cu cea a bărbaților. Ultima creștere a vârstei de pensionare a fost pentru femei, în ianuarie 2025, când a ajuns la 62 și 4 luni.

