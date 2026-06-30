Ce avere are Vadim Iermolayev, afaceristul vizat în atentatul din Monaco. A trecut totul pe numele fiicei

Vadim Iermolayev (58 de ani), unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri și dezvoltator imobiliar din Ucraina, a fost grav rănit în urma atentatului cu bombă de la Monaco.

Luni, 29 iunie, a avut loc un atac cu bombă în Monaco. Oligarhul Vadim Iermolayev și familia sa ar fi fost principalele persoane vizate. Incidentul a avut loc puțin înainte de ora 21:00, pe strada Révérend Père Louis Frolla. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă arată cum un bărbat lasă un rucsac la intrarea unei clădiri, cu câteva momente înainte ca acesta să explodeze, rănind trei persoane: miliardarul Vadim Ermolayev, soția sa și fiul lor adolescent.

Cine este Vadim Iermolayev, afaceristul rănit în atentatul din Monaco

Născut la 13 mai 1968, în Dnipro (fostul Dnepropetrovsk), Vadim Iermolayev și-a construit averea în anii ’90, imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. În 1998, oligarhul a fondat grupul de companii „Alef”, cu o avere estimată la 322 de milioane de dolari. Acest lucru i-a permis omului de afaceri să intre în topul celor mai bogați 100 de ucraineni. Afaceristul este căsătorit cu Anna Iernolayeva, medic de profesie și cofondatoarea Medical Dental Group, și au împreună patru copii: Artur, David, Daiana și Sofia.

„Alef” își desfășoară activitatea în diverse sectoare și cuprinde sectoare de activitate diverse, care reunesc 13 afaceri independente. Este vorba despre companii care activează în domeniul agriculturii, al dezvoltării imobiliare, al producției de materiale de construcții, al producției de implanturi dentare etc.

Potrivit informațiilor din presa străină, Vadim Iermolaiev ar fi sponsorizat armata rusă în timpul războiului din Ucraina, încă de la începerea acestuia – în 2022. Omul de afaceri este beneficiarul a cel puțin două companii rusești (și peste 70 de companii ucrainene) cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 50 de milioane de dolari. Din aceste venituri, aproximativ 9 milioane de dolari au fost plătiți sub formă de impozite către trezoreria Rusiei.

În 2018, el a ocupat locul 79 în clasamentul TOP 100 al celor mai bogați oameni din Ucraina, întocmit de revista „Focus”, cu o avere de 101 milioane de dolari. În 2021, revista Forbes a estimat averea omului de afaceri originar din Dnipro la 220 de milioane de dolari. El rămâne unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din orașul Dnipro, având, de asemenea, profituri uriașe pe piața financiară în producția de alcool și în sectorul agricol.

Mare parte din avere este pe numele fiicei

În decembrie 2023, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a impus sancțiuni oficiale pe o durată de 10 ani împotriva lui Iermolayev. Supus sancțiunilor, omul de afaceri a transferat în mod oficial controlul asupra afacerilor sale fiicei sale, Sofia Kononenko. Timp de mulți ani, singurul proprietar și director al acestora a fost chiar Iermolayev.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a explicat că motivul sancțiunilor a fost activitatea afacerii sale cu alcool din Crimeea ocupată, unde companiile plăteau impozite la bugetul rus. Mai precis, după ocuparea peninsulei, Iermolaev și-a transferat afacerea pe numele unor persoane-paravan și a continuat să lucreze pentru ocupanții ruși.

Cu toate acestea, încă din 5 decembrie 2023, Sofia Kononenko ar fi devenit noua proprietară a întregului pachet de acțiuni. Presa din Ucraina notează că, cel mai probabil, documentul a fost introdus în sistem retroactiv, pentru ca schimbarea formală a proprietarului să aibă loc înainte de impunerea sancțiunilor.

Sofia Kononenko — fiica lui Iermolayev — are 23 de ani, locuiește în Londra și în Cipru. Potrivit informațiilor din 2024, în Ucraina, pe lângă afacerea tatălui său, Sofia deține patruzeci de hectare de teren. Fratele Sofiei, Artur, deține 50 de hectare de teren, iar sora ei, Daiana, deține peste patruzeci de apartamente în Dnipro. Iar fratele ei de 17 ani, David, deține două apartamente.

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