Sistem obligatoriu pe mașinile noi din UE. Cum va funcționa limitarea automată a vitezei

Comisia Europeană analizează o tehnologie care ar face ca autoturismele noi să frâneze automat atunci când depășesc limita de viteză, posibil începând cu anul 2030. Este vorba mai degrabă de o idee aflată într-un stadiu incipient decât de o decizie definitivă.

Comisia Europeană analizează varianta în care autoturismele noi vândute începând cu 2030 ar putea fi echipate cu o tehnologie care să intervină automat atunci când un șofer depășește limita de viteză. Sistemul ar folosi o combinație între recunoașterea semnelor de circulație și datele GPS pentru a calcula limita de viteză pentru un anumit drum, apoi ar acționa dacă mașina depășește această limită. Acesta este pasul crucial: în loc să te avertizeze pur și simplu, așa cum fac mașinile în prezent, sistemul ar interveni fizic.

Sistem obligatoriu de frânare pentru mașini

Mașinile noi din Europa trebuie deja să includă sistemul de asistență inteligentă la viteză, dar, deocamdată, acest sistem doar te avertizează, iar șoferii sunt liberi să îl ignore sau să îl dezactiveze. Realitatea este că un număr imens de oameni fac exact asta, dezactivând semnalele sonore în momentul în care urcă în mașină, iar mulți producători integrează, în mod „util”, un buton de dezactivare rapidă. O versiune cu frânare automată ar fi mult mai greu de ocolit, tocmai de aceea este atât de controversată.

Comisia Europeană poartă discuții preliminare cu industria auto și evaluează dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, nefiind luată încă nicio decizie finală. Transformarea sistemului de asistență la conducere într-un sistem care preia controlul asupra șoferului poate avea anumite riscuri.

Pentru ca un astfel de sistem să fie sigur, ar trebui să fie practic impermeabil, însă drumurile extrem de variate din Europa, semnalizarea inconsecventă și erorile de cartografiere fac ca citirea corectă a limitelor de viteză să fie cu adevărat dificilă. Experții din domeniul auto susțin că o mașină care frânează atunci când consideră în mod eronat că depășești viteza legală ar putea fi periculoasă în sine.

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