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Dacia pregătește o premieră mondială: Striker, cel mai mare și elegant model al mărcii

De: David Ioan 08/07/2026 | 11:19
Dacia pregătește o premieră mondială: Striker, cel mai mare și elegant model al mărcii
Dacia pregătește o premieră mondială: Striker, cel mai mare și elegant model al mărcii. Foto: Dacia
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Marca Dacia accelerează intrarea în zona compactă cu un crossover care combină elemente de break, SUV și berlină, propunând un model mai lung, mai rafinat și mai bine echipat decât orice alt vehicul lansat anterior de constructorul român.

Noul Dacia Striker este gândit pentru clienții care caută alternative mai accesibile la mărcile occidentale, mizând pe un design complet nou, pe tehnologia platformei RGMP small și pe motorizări electrificate, inclusiv full‑hybrid și tracțiune integrală e‑4×4. Modelul se remarcă prin linii dinamice, proporții echilibrate și detalii care sugerează capabilități off‑road, fără a intra în zona SUV‑urilor masive.

Dacia pregătește o premieră mondială

Striker adoptă o caroserie mai lată decât Duster și Bigster, faruri complet noi și un interior cu materiale superioare, plus un instrumentar Light Visio inspirat din Panoramic Drive de la BMW. Dacia descrie modelul ca o combinație între SUV, break și berlină, cu un preț european estimat sub 25.000 de euro, posibil chiar mai mic pe piața din România.

Cu o lungime de 4,62 metri, Striker devine cel mai lung model produs vreodată de Dacia, având o siluetă definită de o linie superioară întinsă și blocuri optice verticale care îi conferă postura de SUV. Hayonul înclinat amintește de un SUV coupe, iar garda la sol ajunge la 20 cm pentru versiunea 4×4.

Modelul va fi disponibil în șapte culori, inclusiv Frost Green și Cosmic Blue, și folosește materiale precum Starkle și tapițeria MicroCloud. Gama de echipare include nivelurile Expression, Extreme și Journey, fiecare cu o abordare diferită.

La interior, Striker oferă scaune electrice, acoperiș panoramic, hayon electric și o planșă de bord în trei planuri. Ecranul central de 10,1 inchi este standard, iar versiunile superioare primesc Media Nav Live și sistem audio Arkamys. Printre elementele ingenioase se numără racleta de gheață integrată în bord și spațiul generos pentru pasagerii din spate, chiar dacă portbagajul are 600 litri.

Modelul introduce proiectoare cu direcție variabilă și o listă completă de sisteme de siguranță, inclusiv frânare automată, recunoașterea indicatoarelor, menținerea benzii și apel de urgență.

Striker, cel mai mare și elegant model al mărcii

Standard, Striker oferă pilot automat adaptiv, iar pachetul ADAS include unghi mort, frânare automată la mersul înapoi, alertă pentru ieșirea în siguranță și cameră multi‑view. Deschiderea portbagajului se face automat la apropierea cheii, fără mișcarea piciorului, iar spațiul de încărcare poate fi compartimentat prin panouri reversibile. Masa totală este de aproximativ 1.400 kg, iar coeficientul aerodinamic este 0,29.

Motorizările includ unitatea 1.2 mild‑hybrid G 140, disponibilă cu benzină și GPL, motorul full‑hybrid 155 cu emisii sub 100 g/km și sistemul hybrid 150 4×4, fără opțiune GPL. Versiunea 4×4 combină motorul de 1.2 litri cu un motor electric de 23 kW, oferind tracțiune integrală inteligentă cu moduri Auto, Eco, Snow, Mud/Sand și Off‑Road. Mașina poate rula electric până la 60% din timp în mediul urban, iar Hill Descent Control este standard pe echiparea Extreme.

Gama de echipare începe cu Essential, care include jante de 17 inchi, Media Display, instrumentar LightVisio de 7 inchi, aer condiționat manual și cameră spate. Expression adaugă climatizare bi‑zonă, frână electrică, oglinzi rabatabile și porturi USB pentru locurile din spate. Extreme oferă jante de 18 inchi, plafon panoramic, tapițerie MicroCloud și sistem audio Arkamys, iar Journey aduce hayon electric, scaune electrice, încălzire în scaune și volan, plus încărcare wireless.

Prețurile vor fi anunțate în toamnă, însă oficialii Dacia au confirmat că Striker va fi mai accesibil decât Bigster. Modelul este gândit pentru cei 40% dintre clienții segmentului compact care nu preferă SUV‑urile, iar estimările indică un preț de intrare de aproximativ 23.000 de euro, fără reduceri sau programe Rabla.

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