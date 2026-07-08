Vremea se schimbă brusc în România. Cod galben de vijelii și ploi anunțat de ANM

Adiminstrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de cod galben de instabilitate atmosferică, descărcări electrice, ploi și vijelii în mai multe regiuni din țară. Urmează o perioadă cu fenomene meteo severe.

ANM a emis un cod galben de vreme rea începând de miercuri – de la ora 08:00 până la 23:00 în nordul Crișanei, Mramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și local în Oltenia și Muntenia.

Cod galben de vijelii în aproape toată România

Vântul va sufla cu rafale între 50-70 km/h, iar izolat cu 80 km/h. Sunt așteptate averse însemnat cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15 – 30 l/mp, izolat de peste 40 l/mp. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 19-20 de grade Celsius.

„Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h. Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm) pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea și local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

A doua avertizare de vreme rea începe joi, 8 iulie și este valabilă până vineri dimineață, în Munteania, Dobrogea și vestul și sudul Moldovei. Vor exista perioade cu averse torențiale, decărcări electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15 – 20 l/mp și izolat de până la 40 l/mp. Maximele vor avea valori cuprinse între 32 – 33 de grade Celsius.

„Joi (9 iulie), în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, potrivit meteorologilor ANM.

Prognoză meteo pentru București

Începând de miercuri, 8 iulie, de la ora 10, până vineri, 10 iulie, la ora 02:00 dimineața, București se va afla sub averitzare de cod galben de ploi abundente, grindină și vânt puternic. Vor exista intensificări ale vântului de 50-70 km/h, averse cu acumulări de 5-15 l/mp și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 26-28 grade Celsius.

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