19 zile consecutive de caniculă în „Sahara României”. Meteorologii EaseWeather anunță temperaturi de 42 grade Celsius

Luna iulie aduce zile de foc. Meteorologii EaseWeather anunță că începând de miercuri, 8 iulie, într-un oraș din România se vor înregistra temperaturi caniculare. Mai mult decât atât, disconfortul termic se va menține aproape până la finalul lunii.

Meteorologii vin cu vești importante. De această dată este vorba despre temperaturi extrem de ridicate în orașul Calafat. Aici se vor înregistra maxime de până la 42 de grade Celsius. Întâmplarea face că, zona dintre Calafat, Dăbuleni și Craiova a fost supranumită „Sahara olteniei” sau „Sahara romaniei”. Începând de miercuri, 8 iulie, localnicii vor resimți asta pe pielea lor până spre finalul lunii.

Caniculă în „Sahara României”

Luna iulie este denumită de ani întregi „Luna lui Cuptor”, din cauza temperaturilor extrem de ridicate. În perioada 8 iulie-26 iulie, meteorologii EaseWeather anunță temperaturi caniculare într-un oraș din România. Este vorba despre Calafat, situat în sud-vestul țării. De asemenea, zona dintre Calafat, Dăbuleni și Craiova, acolo unde oamenii au numit-o „Sahara României”, va fi disconfort termic accentuat.

În primele zile ale lunii s-au înregistrat temperaturi obișnuite pentru această perioadă, dar izolat, au fost și câțiva stropi de ploaie. Lucrurile se schimbă, iar soarele va fi puternic arzător. Minimele vor fi de 35 de grade Celsius în zilele de 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 și 20 iulie. De asemenea, în zilele de 12 și 25 iulie vor fi înnorări, însă disconfortul va fi în continuare accentuat. Pe de altă parte, în data de 22 iulie, maxima va fi de 38 de grade Celsius, dar vor exista și precipitații, aceasta fiind singura zi din cele 19 zile caniculare în care va ploua.

Când va fi cel mai cald în „Sahara României”

În zilele de 11 și 25 iulie, temperatura resimțită va fi de 39 de grade Celsius. Totuși, nu este maxima în această perioadă. Cea mai mare temperatură înregistrată va fi în data de 19 iulie, atunci când termometrele vor arăta nici mai mult, nici mai puțin de 42 de grade Celsius. După aceste zile de foc, aerul va fi mai respirabil în Calafat. Finalul lunii aduce temperaturi normale, cuprinse între 32 și 34 de grade Celsius. De asemenea, ultima zi însorită va fi în data de 28 iulie, pentru că mai apoi cerul va fi acoperit de nori, la finalul lunii.

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