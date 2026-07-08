Acasă » Știri » 19 zile consecutive de caniculă în „Sahara României”. Meteorologii EaseWeather anunță temperaturi de 42 grade Celsius

19 zile consecutive de caniculă în „Sahara României”. Meteorologii EaseWeather anunță temperaturi de 42 grade Celsius

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 07:50
19 zile consecutive de caniculă în Sahara României. Meteorologii EaseWeather anunță temperaturi de 42 grade Celsius
Caniculă Calafat/ sursa foto: EaseWeather
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Luna iulie aduce zile de foc. Meteorologii EaseWeather anunță că începând de miercuri, 8 iulie, într-un oraș din România se vor înregistra temperaturi caniculare. Mai mult decât atât, disconfortul termic se va menține aproape până la finalul lunii.

Meteorologii vin cu vești importante. De această dată este vorba despre temperaturi extrem de ridicate în orașul Calafat. Aici se vor înregistra maxime de până la 42 de grade Celsius. Întâmplarea face că, zona dintre Calafat, Dăbuleni și Craiova a fost supranumită „Sahara olteniei” sau „Sahara romaniei”. Începând de miercuri, 8 iulie, localnicii vor resimți asta pe pielea lor până spre finalul lunii.

Caniculă în „Sahara României”

Luna iulie este denumită de ani întregi „Luna lui Cuptor”, din cauza temperaturilor extrem de ridicate. În perioada 8 iulie-26 iulie, meteorologii EaseWeather anunță temperaturi caniculare într-un oraș din România. Este vorba despre Calafat, situat în sud-vestul țării. De asemenea, zona dintre Calafat, Dăbuleni și Craiova, acolo unde oamenii au numit-o „Sahara României”, va fi disconfort termic accentuat.

În primele zile ale lunii s-au înregistrat temperaturi obișnuite pentru această perioadă, dar izolat, au fost și câțiva stropi de ploaie. Lucrurile se schimbă, iar soarele va fi puternic arzător. Minimele vor fi de 35 de grade Celsius în zilele de 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 și 20 iulie. De asemenea, în zilele de 12 și 25 iulie vor fi înnorări, însă disconfortul va fi în continuare accentuat. Pe de altă parte, în data de 22 iulie, maxima va fi de 38 de grade Celsius, dar vor exista și precipitații, aceasta fiind singura zi din cele 19 zile caniculare în care va ploua.

Caniculă Calafat/ sursa foto: EaseWeather
Caniculă Calafat/ sursa foto: EaseWeather

Când va fi cel mai cald în „Sahara României”

În zilele de 11 și 25 iulie, temperatura resimțită va fi de 39 de grade Celsius. Totuși, nu este maxima în această perioadă. Cea mai mare temperatură înregistrată va fi în data de 19 iulie, atunci când termometrele vor arăta nici mai mult, nici mai puțin de 42 de grade Celsius. După aceste zile de foc, aerul va fi mai respirabil în Calafat. Finalul lunii aduce temperaturi normale, cuprinse între 32 și 34 de grade Celsius. De asemenea, ultima zi însorită va fi în data de 28 iulie, pentru că mai apoi cerul va fi acoperit de nori, la finalul lunii.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 8 iulie 2026. Furtunile se extind în aproape toată țara. Unde se mai păstrează temperaturile de peste 30 de grade

Cod galben de vijelii în 37 de județe. ANM anunță ploi torențiale și grindină

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Știri
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Ce înseamnă steagul roșu pe litoral. Când nu ai voie să intri în apă
Știri
Ce înseamnă steagul roșu pe litoral. Când nu ai voie să intri în apă
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
Mediafax
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la...
Glonțul-fantomă care a găurit plafonul unei mașini în Capitală dă bătăi de cap anchetatorilor. Pistolul ar putea aparține unui polițist și a fost deschis dosar penal pentru distrugere.
Gandul.ro
Glonțul-fantomă care a găurit plafonul unei mașini în Capitală dă bătăi de cap...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”
Adevarul
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui...
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
Digi24
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce...
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările fruntașe
Mediafax
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările...
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
Click.ro
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei...
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
Digi 24
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
Am văzut noua Dacia Striker 2026. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia Striker 2026. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus relația
go4it.ro
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus...
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Glonțul-fantomă care a găurit plafonul unei mașini în Capitală dă bătăi de cap anchetatorilor. Pistolul ar putea aparține unui polițist și a fost deschis dosar penal pentru distrugere.
Gandul.ro
Glonțul-fantomă care a găurit plafonul unei mașini în Capitală dă bătăi de cap anchetatorilor. Pistolul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Scandal uriaș la Cupa Mondială. Kylian Mbappé a izbucnit după atacurile rasiste ale unei senatoare: ...
Scandal uriaș la Cupa Mondială. Kylian Mbappé a izbucnit după atacurile rasiste ale unei senatoare: „Nu reprezentați Paraguayul”
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Ce înseamnă steagul roșu pe litoral. Când nu ai voie să intri în apă
Ce înseamnă steagul roșu pe litoral. Când nu ai voie să intri în apă
Localitatea faimoasă din România în care un singur elev a dat BAC-ul în 2026. Ce note a luat
Localitatea faimoasă din România în care un singur elev a dat BAC-ul în 2026. Ce note a luat
Richard Gere, într-o nouă poveste de iubire. Partenera lui este cu aproape jumătate de secol mai tânără
Richard Gere, într-o nouă poveste de iubire. Partenera lui este cu aproape jumătate de secol mai tânără
Zodiile care intră într-o etapă decisivă. O alegere le poate schimba complet planurile
Zodiile care intră într-o etapă decisivă. O alegere le poate schimba complet planurile
Vezi toate știrile