De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor

În zilele toride de vară, un duș rece pare soluția ideală pentru a scăpa rapid de disconfortul provocat de căldură. Totuși, specialiștii avertizează că această metodă nu răcește organismul așa cum cred mulți și, în unele cazuri, poate avea chiar efectul opus.

Potrivit unui articol publicat de The Conversation, atunci când temperatura corpului crește, creierul activează mecanismele naturale de răcire. Vasele de sânge aflate aproape de suprafața pielii se dilată, permițând sângelui cald să ajungă mai ușor la exterior, unde poate pierde căldură. În același timp, transpirația contribuie la răcirea organismului prin evaporare.

De ce un duș foarte rece poate avea efectul opus

În contact cu apa foarte rece, vasele de sânge de la nivelul pielii se contractă. Astfel, circulația sângelui către suprafața corpului este redusă, iar căldura rămâne „captivă” în interior, în jurul organelor. Cu alte cuvinte, deși pielea poate simți o senzație imediată de răcorire, temperatura internă a organismului nu scade la fel de eficient.

Specialiștii atrag atenția că această reacție este cu atât mai importantă în timpul episoadelor de caniculă, când organismul depune deja un efort considerabil pentru a-și menține temperatura în limite normale.

Există și riscuri pentru unele persoane

Trecerea bruscă de la temperaturi foarte ridicate la apă foarte rece poate provoca așa-numitul „șoc la rece”, o reacție a organismului care determină creșterea rapidă a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale. Pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau alte probleme de sănătate, acest lucru poate reprezenta un risc suplimentar.

Experții recomandă evitarea dușurilor cu apă foarte rece imediat după ce ai stat mult timp în soare sau în condiții de temperaturi extreme.

Ce temperatură este recomandată

În locul unui duș rece ca gheața, specialiștii recomandă un duș cu apă călduță. O astfel de temperatură ajută organismul să elimine căldura fără a bloca mecanismele naturale de răcire și fără a produce un stres suplimentar asupra sistemului cardiovascular.

De asemenea, în perioadele caniculare este important să consumăm suficiente lichide, să evităm expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să purtăm haine lejere, din materiale care permit pielii să respire.

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