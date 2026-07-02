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Sunt dietele bogate în proteine sigure pe termen lung? Ce spun specialiștii

De: Daniel Matei 02/07/2026 | 07:40
Sunt dietele bogate în proteine sigure pe termen lung? Ce spun specialiștii
Sursa foto: Shutterstock
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Dietele bogate în proteine au devenit extrem de populare în ultimii ani, fiind promovate pentru pierderea în greutate, creșterea masei musculare și menținerea senzației de sațietate. Totuși, multe persoane se întreabă dacă aceste diete sunt într-adevăr sigure pe termen lung.

Proteinele joacă un rol esențial în organism, fiind implicate în formarea mușchilor, a hormonilor și în procesele de reparare a țesuturilor. De asemenea, necesarul de proteine crește odată cu vârsta, deoarece acestea ajută la menținerea masei musculare și a sănătății metabolice, potrivit realsimple.com.

„Le spun adesea pacienților mei că proteinele au mai multe beneficii pentru sănătate, nu doar construirea masei musculare, deoarece sunt esențiale pentru aproape fiecare sistem din organism. Ele oferă elementele de bază pentru organe, păr, hormoni, refacerea țesuturilor și recuperare”, explică Nneoma Oparaji medic specialist din Houston, Texas.

Câte proteine sunt considerate sigure?

Dacă în trecut recomandările standard indicau aproximativ 0,8 grame de proteină pe kilogram de greutate corporală pe zi, noile ghiduri nutriționale sugerează valori mai ridicate, între 1,2 și 1,6 grame pe kilogram, în funcție de nivelul de activitate fizică. Unele diete ajung chiar să depășească 2 grame pe kilogram, fără a fi considerate periculoase pentru adulții sănătoși.

Specialiștii citați de publicație susțin că, în general, un aport crescut de proteine nu afectează negativ rinichii la persoanele sănătoase, contrar unui mit răspândit în rândul publicului. Totuși, persoanele cu afecțiuni renale sau hepatice trebuie să consulte un medic înainte de a adopta astfel de regimuri.

Ce se întâmplă dacă depășim acest nivel?

Deși proteinele sunt esențiale, un consum foarte ridicat, mai ales din surse dezechilibrate, poate crea probleme indirecte. Unele diete restrictive pot duce la lipsa fibrelor și a altor nutrienți importanți, ceea ce poate provoca constipație, disconfort digestiv sau deficiențe nutriționale.

În plus, dacă aportul caloric total este ridicat, excesul de proteine poate contribui la acumularea de grăsime corporală, chiar dacă acest risc este mai mic comparativ cu carbohidrații sau grăsimile.

Pe de altă parte, dietele bogate în proteine au beneficii clare: pot crește senzația de sațietate, pot susține masa musculară și pot ajuta la controlul greutății. De asemenea, consumul de proteine stimulează procesele de recuperare musculară.

În concluzie, dietele bogate în proteine sunt considerate sigure pentru majoritatea persoanelor sănătoase, atât timp cât sunt bine echilibrate. Totuși, specialiștii recomandă prudență în cazul persoanelor cu afecțiuni medicale și evitarea consumului excesiv pe termen lung fără supraveghere de specialitate.

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