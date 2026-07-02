Cuplul din documentarul Netflix „Skywalkers” s-a logodit și apoi a fost arestat. Ce ilegalitate a comis?

Angela Nikolau și Ivan Beerkus, cei doi protagoniști ai documentarului „Skywalkers: A Love Story”, s-au logodit după ce au urcat ilegal pe vârful Empire State Building din New York. Vezi imagini video în articol!

Angela Nikolau și Ivan Beerkus s-au logodit

Evenimentul a avut loc miercuri, când cei doi și-au făcut curaj pentru a comite o ilegalitate. Cuplul, cunoscut datorită platformei de streaming, a escaladat structura celebrului zgârie-nori Empire State Building din New York!!!

Angela Nikolau și Ivan Beerkus au ajuns până în vârful turnului, unde au afișat un banner mare cu mesajul:

„Când puterea iubirii învinge iubirea puterii, lumea cunoaște pacea.”

După acest moment, cei doi au coborât pe o platformă inferioară. În acel moment, Beerkus a îngenuncheat și a cerut-o în căsătorie pe Nikolau, care a acceptat. Cei doi tineri au devenit cunoscuți în urmă cu 2 ani, când Netflix a difuzat documentarul „Skywalkers: A Love Story”. În producție, logodnicii își documentează ascensiunile extreme pe zgârie-nori, dar acest gest periculos nu face parte dintr-o viitoare producție pentru platformă.

Cuplul, în ilegalitate pe Empire State Building

BREAKING: Two people climbed atop the Empire State Building’s 1,454-foot spire and unfurled a banner reading, “When the power of love beats the love of power, the world knows peace.” Police are working to bring them down safely. pic.twitter.com/XbbVA7kuY5 — Breaking911 (@Breaking911) July 1, 2026



Pentru ei, această activitate este una provocatoare și plăcută – un real „adrenaline rush”, cum spun americanii. Gestul a fost considerat de unii internauți foarte romantic, dar alții s-au arătat profund îngrijorați. Analistul de securitate națională al CNN, Juliette Kayyem, a criticat dur cascadoria celor doi.

„Este un gest de imagine. Sunt complet pentru iubire, pentru romantism, dar acest lucru este revoltător din aproximativ 10.000 de motive și acești oameni vor ajunge la închisoare.”

La polul opus se află administrația clădirii, care a oferit asigurări că nu au existat pericole reale, mai ales pentru persoanele care se aflau în interiorul clădirii. După ce mica lor cascadorie s-a încheiat, Angela Nikolau și Ivan Beerkus au fost reținuți de poliție.

„În niciun moment nu a existat vreun pericol pentru chiriași, vizitatori sau pentru oaspeții platformei de observație. Trebuie subliniat că Empire State Building oferă un cadru sigur și practic pentru unele dintre cele mai memorabile cereri în căsătorie”, a declarat administrația locației pe care cei doi au urcat, potrivit ABC 7.

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