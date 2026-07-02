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Finlanda a renunțat la telefonia fixă analogică după 150 de ani. Momentul a fost marcat printr-un ultim apel prin această rețea

De: Daniel Matei 02/07/2026 | 08:20
Finlanda a renunțat la telefonia fixă analogică după 150 de ani. Momentul a fost marcat printr-un ultim apel prin această rețea
Sursa foto: Shutterstock
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Finlanda a renunțat la rețeaua sa de telefonie fixă analogică, țara nordică devenind una dintre cele mai recente țări care au renunțat la rețeaua bazată pe cabluri de cupru în favoarea tehnologiei prin fibră optică.

Marți, Finlanda a oprit definitiv serviciile de telefonie fixă analogică, punând capăt unei istorii de aproape 150 de ani. Decizia marchează un nou pas în tranziția globală către infrastructura digitală, scrie Euronews.

Estonia, Țările de Jos, Norvegia și Spania au făcut deja acest pas, pe măsură ce tot mai multe țări din întreaga lume implementează rețele de fibră optică, capabile să susțină atât serviciile de internet, cât și apelurile telefonice.

Rețeaua de telefonie fixă din Finlanda a început să funcționeze în anii 1880, însă, la fel ca în multe alte state, revoluția digitală a înlocuit treptat vechea tehnologie bazată pe cabluri de cupru.

Ultimul apel realizat prin intermediul acestei rețele

Momentul a fost marcat printr-un ultim apel simbolic, efectuat între directorul general al operatorului de telecomunicații Elisa, Topi Manner, și Jarkko Saarimäki, directorul Agenției Finlandeze pentru Transport și Comunicații. Cei doi au rememorat perioada în care telefoanele fixe reprezentau principalul mijloc de comunicare, iar conversația s-a încheiat cu tradiționalul salut finlandez „kuulemiin”, care poate fi tradus prin „vorbim mai târziu”.

Rețeaua de telefonie fixă din Finlanda datează din anii 1880 și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea comunicațiilor în țară. În anii ’90, telefoanele fixe se regăseau în majoritatea locuințelor, însă odată cu dezvoltarea telefoanelor mobile și ascensiunea companiei Nokia, utilizarea acestora a început să scadă constant.

Operatorul Elisa era ultimul mare furnizor care mai menținea o rețea națională bazată pe cabluri de cupru. La momentul anunțării închiderii serviciului, doar câteva mii de clienți mai foloseau exclusiv telefonia fixă.

Cablurile de cupru, tipul de infrastructură folosit în telefonia fixă timp de peste un secol, pot transporta doar o cantitate limitată de date. Acestea transmit apelurile telefonice sub forma unui semnal electric continuu, care imită unda sonoră originală, ceea ce le încadrează în categoria tehnologiei analogice.

În ultimii ani, apelurile telefonice și traficul de internet s-au mutat tot mai mult pe cabluri de fibră optică, care folosesc fire subțiri de sticlă pentru a transmite informația sub formă de impulsuri de lumină, permițând conexiuni mult mai rapide și mai stabile.

Atunci când a anunțat în ianuarie decizia de a renunța la rețeaua de telefonie fixă, o măsură adoptată deja mai devreme de concurență, compania Elisa a precizat că mai existau doar „câteva mii” de abonamente exclusiv pentru telefonie fixă, fără ca altele noi să mai fie comercializate de ani de zile.

Începând de marți, doar operatorii locali vor mai oferi servicii de telefonie fixă în Finlanda, deservind câteva mii de clienți care depind încă de apelurile locale, potrivit postului public de televiziune Yle.

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