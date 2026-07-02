Motivul bizar pentru care această elevă din București a ieșit după doar 60 minute de la proba de matematică de la BAC: „Mi-era somn, mi-era foame!” Ce a scris în foaia de examen

După ce canicula le-a amânat a două probă scrisă la Bacalaureat, vijelia din București i-a făcut pe unii candidați să întârzie la examen și să dea testul în tura a doua, câteva ore mai târziu. Pe unii candidați, nu canicula i-a făcut să iasă din sala de examen mai devreme, ci alte motive surprinzătoare. De ce a părăsit o tânără din București sala de examen după doar 60 de minute?

Miercuri, 1 iulie, absolvenții clasei a XII-a au susținut a doua probă obligatorie la Bacalaureat 2026, la Matematică sau Istorie. Examenul a fost amânată cu o zi din cauza temperaturilor caniculare din țară, fiind programată inițial pe 30 iunie.

Pe unii candidați nu canicula i-a făcut să iasă mai devreme din sala de examen. O elevă de la un liceu din București a fost „doborâtă” de somn și foame. Mai mult de atât, ea s-a declarat învinsă de subiectele de la Matematică și a ieșit din sala de examinare după doar 60 de minute.

„Nu am făcut absolut nimic. Am făcut decât un exerciții, mi-am dat silința ca să nu spun că nu am încercat, mai ales că ațipisem un pic și mi-a zis doamna profesoară: „Hai sus”. Căldură, îmi era somn, îmi era foame, îmi era de toate. Ce o fi, o fi! Se mai dă și la toamnă, dacă e. Încercarea moarte n`are, dar matematică tot nu are lipici la mine. Eu am încercat să mă lipesc de ea, dar ea nu se lipește de mine”, a spus o eleva care a susținut proba scrisă la Matematică, pentru Observatornews.ro.

Motivul pentru care o elevă a ieșit din sala de examen după o oră

Cei care nu au ajuns la timp la examenul de ieri – din cauza furtunii de marți seară, au mai avut o șansă de la ora 13:00. În București, 17 elevi nu au reușit să se încadreze la timp din cauza efectelor lăsate în urmă de vremea extremă și a blocajelor din trafic. Joi, 2 iulie, elevii susțin a treia probă scrisă – proba la alegere a profilului și specializării – Biologie, Geografie, Fizică, Chimie, Logică sau Informatică.

„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a transmis pe pagina de Facebook ministrul Mihai Dimian.

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