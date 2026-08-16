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Cine este Andreea, soția lui Călin Goia? Cu ce se ocupă partenera cântărețului

De: Elisa Tîrgovățu 16/08/2026 | 21:54
Cine este Andreea, soția lui Călin Goia? Cu ce se ocupă partenera cântărețului
Cine este Andreea, soția lui Călin Goia? Cu ce se ocupă soția cântărețului / Sursa foto: Social media
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Deși numele lui Călin Goia este strâns legat de scena muzicală românească și de succesul trupei Voltaj, artistul a preferat să păstreze o graniță clară între carieră și viața de familie. În timp ce aparițiile sale publice sunt numeroase, soția lui, Andreea, a ales să nu se expună în mod constant în presa mondenă. Cei doi au construit în timp o viață de familie discretă, departe de agitația specifică lumii showbizului.

Viața lui Călin Goia nu se rezumă la concerte, proiecte muzicale și apariții publice. În spatele carierei de artist se află o familie numeroasă, pe care solistul trupei Voltaj o consideră esențială în echilibrul său de zi cu zi.

Împreună cu Andreea, acesta are trei copii, iar experiența de părinte i-a oferit, de-a lungul anilor, numeroase momente importante. Chiar dacă nu obișnuiește să ofere detalii despre viața de acasă, Călin Goia a mai împărtășit public câteva dintre lecțiile și experiențele pe care le-a trăit în rolul de tată.

Cu ce se ocupă soția lui Călin Goia

Călin Goia și Andreea au reușit să își construiască relația departe de agitația specifică lumii mondene. Deși artistul se află de ani buni în atenția publicului, cei doi au preferat ca mariajul și momentele importante din viața lor de familie să rămână în spațiul privat. Aproape două decenii de căsnicie stau mărturie unei relații pe care au ales să o protejeze de expunerea mediatică.

Andreea a rămas o apariție rară în spațiul public. Ea este surprinsă doar sporadic alături de Călin Goia la evenimente sau în contexte publice. Soția artistului nu a fost atrasă de lumea mondenă și nici nu a transformat platformele online într-un spațiu pentru viața sa privată. A preferat, în schimb, un profil rezervat și o existență departe de atenția presei.

Sursa foto: Social media

Partenera de viață a lui Călin Goia și-a ales propriul drum profesional, chiar dacă face parte dintr-o zonă artistică. Spre deosebire de soțul său, activitatea ei nu este legată de scena muzicală. Andreea a optat pentru fotografie, domeniu în care a preferat să evolueze fără expunere mediatică.

Artistul și partenera sa își țin copiii departe de lumea mondenă

Călin Goia și soția lui au păstrat aceeași atitudine rezervată și în plan personal. Ei și-au construit căsnicia departe de presiunea și agitația vieții publice.

Cei doi sunt părinții a trei copii, Petru, Tudor și Maruca. Viața de familie ocupă un loc important în universul lor. Ei au preferat să îi țină pe cei mici departe de expunerea publică. Însă, în rarele momente în care au vorbit despre familie, au oferit câteva detalii despre felul în care își cresc copiii.

Andreea a explicat, într-o declarație mai veche, că pune accent pe comunicarea cu cei mici și pe modul în care aceștia ajung să înțeleagă lumea din jur. Pentru ea, descoperirea lucrurilor noi trebuie să se producă firesc, fără grabă, prin explicații adaptate vârstei și prin experiențe de zi cu zi.

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