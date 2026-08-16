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Pericol ascuns în Marea Neagră! Bacteria care poate provoca infecții grave se înmulțește odată cu temperaturile ridicate

De: Anca Chihaie 16/08/2026 | 21:49
Pericol ascuns în Marea Neagră! Bacteria care poate provoca infecții grave se înmulțește odată cu temperaturile ridicate
Marea Neagră
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Vara, temperaturile ridicate nu afectează doar confortul celor care merg la plajă, ci și condițiile din apa mării. Pe măsură ce apa se încălzește, anumite bacterii care trăiesc în mod natural în mediul marin se pot înmulți mai ușor. Printre acestea se află bacteriile din genul Vibrio, întâlnite în special în apele de coastă unde apa sărată se combină cu cea dulce.

Unele specii de Vibrio sunt inofensive, însă altele pot provoca infecții serioase. Una dintre cele mai cunoscute este Vibrio vulnificus, asociată în unele cazuri cu infecții severe ale rănilor și cu complicații care pot pune viața în pericol.

Bacteria este prezentă în mod natural în zonele marine cu temperaturi mai ridicate și salinitate moderată. Riscul crește în perioadele cu apă foarte caldă, motiv pentru care fenomenul este urmărit cu atenție în mai multe regiuni europene.

Cum poate ajunge bacteria în organism

Infecția cu Vibrio poate apărea în mai multe moduri. Una dintre principalele căi este contactul dintre apa contaminată și o rană deschisă. O simplă tăietură, o zgârietură sau o leziune a pielii poate reprezenta o poartă de intrare pentru bacterie.

În astfel de situații, zona afectată poate deveni roșie, umflată și dureroasă. În cazurile severe, infecția se poate extinde rapid către țesuturile din jur și poate duce la distrugerea acestora.

Un alt risc este reprezentat de consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate termic, în special moluște precum stridiile. În funcție de specia de Vibrio, infecția poate provoca probleme digestive sau poate evolua către forme mai grave.

Trebuie făcută însă diferența între infecțiile produse de diferitele specii ale bacteriei. Vibrio cholerae, de exemplu, include tulpinile responsabile pentru holeră, în timp ce alte specii sunt asociate mai ales cu infecții ale rănilor sau cu îmbolnăviri apărute după consumul de fructe de mare contaminate.

Ce se întâmplă la Marea Neagră

Și litoralul Mării Negre se află printre zonele în care prezența bacteriei trebuie monitorizată, în special în timpul perioadelor cu temperaturi foarte ridicate ale apei.

Pentru turiștii sănătoși, riscul rămâne redus. Totuși, în zilele foarte călduroase, persoanele care au răni, tăieturi sau piercinguri recente ar trebui să fie mai atente atunci când intră în mare.

Prevenția este una dintre cele mai simple metode de reducere a riscului. Persoanele cu leziuni ale pielii pot evita contactul acestora cu apa mării, iar fructele de mare trebuie preparate corespunzător înainte de consum.
De asemenea, consumul de stridii și alte moluște crude sau insuficient gătite poate fi evitat, mai ales de persoanele vulnerabile.

Schimbările climatice și intensificarea fenomenelor meteorologice extreme reprezintă un alt factor urmărit de specialiști. Temperaturile mai ridicate ale apei pot permite bacteriilor din genul Vibrio să se extindă în regiuni în care condițiile nu erau anterior la fel de favorabile.

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