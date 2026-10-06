„Prințesa” Bianca, pedepsită de producătorii Insula Iubirii. Au filmat-o în timp ce se scărpina la testimonial și au făcut imaginile publice

"Prințesa" Bianca, pedepsită de producătorii Insula Iubirii. Au filmat-o în timp ce se scărpina la testimonial și au făcut imaginile publice
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Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1
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Bianca Ghiurcă și Prințul Marco participă la Insula Iubirii, sezonul X. Totodată, formează unul dintre cele mai controversate cupluri de până acum și asta pentru că bărbatul s-a apropiat cu ușurință de ispita Gabriella. Pe lângă asta, „Prințesa” a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce producătorii emisiunii au surprins-o într-o ipostază neașteptată.

Concurenta este din nou în centrul atenției. Aflată la testimoniale, Bianca Ghiurcă a fost filmată în timp ce se scărpina în ureche. Partea și mai puțin obișnuită este că partenera de viață a lui Marco s-a uitat la ce a scos. Momentul a fost subiect de discuție intens în mediul online și asta pentru că șatena a fost serios criticată pentru gestul său. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1

Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1

„Prințesa” Bianca, pedepsită de producătorii Insula Iubirii

O postare pe rețelele de socializare a adunat rapid reacții. O urmăritoare a emisiunii nu a putut trece peste moment și a făcut-o praf pe Bianca. Concurenta se afla la testimoniale, acolo unde vorbea despre relația sa cu Prințul Marco, despre problemele din cuplu, dar mai ales despre apropierea bărbatului cu ispita. Obișnuită cu camerele de filmat, șatena nu a ezitat, și-a folosit unghiile lungi și s-a scărpinat în ureche. Apoi, fără rușine, s-a uitat la ce a scos.

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„Fata vorbea foarte serioasă despre relație, sentimente, ispite…când, dintr-o dată, își ridică liniștită unghiuța, o duce la ureche, face o mică operațiune de întreținere, scoate de acolo o «amintire» personală, se uită la ea câteva secunde…și continuă testimonialul”, arată postarea de pe Faceook.

Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1

Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1

Cum au reacționat utilizatorii

Momentul Biancăi a fost subiect de discuție intens în mediul online. Utilizatorii au făcut-o praf pe concurentă, catalogând gestul șatenei drept „scârbos”. Mai mult decât atât, unii au subliniat că nu se așteptau la un asemenea comportament, mai ales din partea „Prințesei”.

„Credeam că doar mie mi s-a părut de-a dreptul scârbos. Special au lăsat ăștia de la montaj…să se vadă regalitatea”/„Da, am văzut și eu și am rămas uimit…nu se poate, prințesa gafează”/ „Am rămas fără cuvinte, nu așa fac prințesele”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatorii Facebook.

VEZI ȘI: Mesajul Gabriellei după ce Prințul Marco a recunoscut că este atras de ea: „Eu nu concurez”

Ce le transmite Prințul Marco celor care l-au criticat pentru apropierea de Gabriella: „Puteți să judecați”

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