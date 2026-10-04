Ce le transmite Prințul Marco celor care l-au criticat pentru apropierea de Gabriella: „Puteți să judecați”

Ce le transmite Prințul Marco celor care l-au criticat pentru apropierea de Gabriella: „Puteți să judecați”
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Prințul Marco și Gabriella/ sursa foto: Facebook Antena 1
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După ediția de sâmbătă, 3 octombrie, în care Prințul Marco și ispita Gabriella au fost mai apropiați ca oricând, fanii emisiunii Insula Iubirii l-au criticat serios. Acesta nu a ezitat și a venit cu un răspuns pe măsură celor care l-au atacat. 

În timp ce Bianca Ghiurcă plângea pentru că a văzut imagini greu de privit cu soțul ei, Prințul Marco i se destănuia ispitei Gabriella. Cei doi s-au apropiat și mai mult atunci când au mers singuri pe plajă, unde au petrecut timp într-un cort, într-o atmosferă parcă desprinsă din filmele romantice.

Apropierea lor i-a indignat pe fanii emisiunii, însă concurentul nu pare deloc deranjat, dimpotrivă. El le-a transmis celor care l-au atacat că îl pot judeca în continuare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Ce le transmite Prințul Marco celor care l-au criticat pentru apropierea de Gabriella

Concurentul de la Insula Iubirii nu a ezitat să le răspundă celor care l-au criticat pentru apropierea de Gabriella. Acesta nu pare deloc afectat de valul de hate, ci le spune acestora că îl pot judeca în continuare, însă el se consideră un bărbat asumat și sincer.

Totul a pornit de la date-ul special pe care l-au avut cei doi pe plajă, într-un cadru romantic, iar fanii au văzut cum, pe cealaltă insulă, partenera de viață a Prințului își pierde încrederea cu fiecare imagine compromițătoare cu Marco.

„Puteți să judecați, puteți să faceți ce vreți, dar niciodată nu o să fiți ca mine: asumat, sincer și restul este pe TV”, a spus Prințul Marco, pe TikTok.

Gabriella și Prințul în cort/ sursa foto: captură video Antena 1

Gabriella și Prințul în cort/ sursa foto: captură video Antena 1

Gabriella îl face pe Prințul Marco să își pună la îndoială relația

În cadrul aceleiași ediții, concurentul a făcut o dezvăluire importantă. Marco i-a spus Gabriellei că se simte atras de ea și, chiar dacă vrea să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el, nu se aștepta ca ispita să îl facă să își pună la îndoială relația.

„Eu sunt aici ca să îi demonstrez ei că iubirea față de ea este mai presus de orice. Cu toate astea, eu nu mă așteptam să găsesc o fată ca Gabriela, care, după zece ani de zile, să mă facă să mă simt bine. Eu am uitat cum e să fii cu o fată să te facă să te simți bine (…) Mă simt greșind, Gabriella (…) Mă simt judecat întotdeauna”, i-a spus Prințul Marco ispitei.

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