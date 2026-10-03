Gabriella îl face pe Prințul Marco să-și pună relația la îndoială: „Simt că greșesc”

În ediția de sâmbătă, 3 octombrie, fanii emisiunii Insula Iubirii au putut observa cum Prințul Marco devine din ce în ce mai atras de Gabriella Barbu. Cei doi au avut o discuție sinceră, în cadrul căreia concurentul i-a mărturisit că prezența ispitei la emisiune îi pune relația la îndoială.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează un cuplu de 10 ani. Neîncrederea soției l-a făcut pe concurent să ajungă în Thailanda, însă în loc să își salveze relația de temerile din trecut, se întâmplă opusul. Acesta s-a apropiat rapid de Gabriella Barbu, iar imaginile au fost greu de privit pentru partenera sa.

Acum el a făcut o confesiune importantă: ispita îl face să își pună relația la îndoială și începe să se simtă vinovat. Pe de altă parte, bruneta i-a mărturisit că își dorește un bărbat în viața ei, așa cum este Prințul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriella îl face pe Prințul Marco să-și pună relația la îndoială

În cadrul ediției, Gabriella și Prințul Marco au rămas singuri. A fost prilejul perfect ca bărbatul să se destăinuie și să îi spună ispitei că simte că greșește față de soția lui.

El a declarat că vrea să îi demonstreze partenerei sale că nu are motive să se îndoiască de relația lor, dar, în același timp, a recunoscut că nu se aștepta să întâlnească în Thailanda o femeie care să îl facă să se simtă bine.

„Eu sunt aici ca să îi demonstrez ei că iubirea față de ea este mai presus de orice. Cu toate astea, eu nu mă așteptam să găsesc o fată ca Gabriela, care, după zece ani de zile, să mă facă să mă simt bine. Eu am uitat cum e să fii cu o fată să te facă să te simți bine (…) Mă simt greșind, Gabriella (…) Mă simt judecat întotdeauna”, i-a spus Prințul Marco ispitei.

Ispita își dorește un bărbat ca Prințul

Discuția a mers mai departe, iar concurentul i-a mărturisit că se simte atras de el. Pe de altă parte, ispita a dezvăluit că își dorește un bărbat ca Prințul.

„Îmi doresc o persoană care să mă iubească așa cum iubești tu (…) Ți-am spus acum câteva zile că mie mi-ar plăcea să am pe cineva ca tine, cum o iubești, cum vorbești despre ea”, a declarat ea.

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