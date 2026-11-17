Andrei Rotaru, fostul concurent de la Insula Iubirii, lasă loc unor speculații privind o posibilă nouă relație, după ce s-a afișat pe rețelele sociale alături de o tânără misterioasă. Imaginile în care cei doi apar în ipostaze tandre au atras atenția, mai ales că acesta a anunțat recent că pleacă din casa părinților săi.

După despărțirea de Cristina Petre, Andrei Rotaru pare să treacă printr-o perioadă de schimbări. Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a publicat un videoclip care a ridicat semne de întrebare cu privire la viața sa sentimentală.

Andrei Rotaru, apariție alături de o tânără misterioasă

În videoclipul publicat de fostul concurent de la Insula Iubirii, acesta apare alături de o femeie în timp ce călătoresc cu autobuzul. Cei doi stau foarte aproape unul de celălalt, iar la un moment dat Andrei o sărută pe cap.

Gesturile dintre cei doi și alegerea melodiei au alimentat speculațiile potrivit cărora Andrei Rotaru și-ar fi refăcut viața sentimentală. Chiar dacă fanii au început imediat să intre la bănuieli, Andrei Rotaru nu a dat detalii despre o eventuală relație de iubire între el și femeia din imagini.

Andrei Rotaru a plecat din casa părinților în urmă cu câteva zile

Apariția alături de tânăra misterioasă vine la numai câteva zile după ce Andrei Rotaru a anunțat că pleacă din Brașov, unde locuise împreună cu părinții săi după despărțirea de Cristina Petre.

Zilele trecute, fostul concurent s-a filmat în fața Bisericii Negre din Brașov, locul unde spune că s-a rugat pentru a depăși perioada dificilă prin care a trecut.

Acesta a explicat că timpul petrecut alături de familie l-a ajutat să își recapete liniștea și că se simte pregătit să înceapă o nouă etapă.

„Adio, Brașov. Mulțumesc că m-ai făcut bine, mulțumesc mamei mele că a avut grijă de mine și acum pot să plec. Asta este ultima seară când privesc Brașovul (…) Aceleași străzi pe care m-am plimbat (…) Ai fost liniștea de care am avut nevoie, este rândul meu să fiu responsabil singur și să încep o viață nouă”, a transmis Andrei Rotaru pe rețelele sociale.

CITEȘTE ȘI:

Andrei Rotaru pleacă din casa părinților. A luat decizia în urmă cu puțin timp: ”Adio, Brașov!”

Ce s-a întâmplat cu Andrei Rotaru înainte de criza de plâns care a uimit pe toată lumea: „Am văzut-o pe stradă”