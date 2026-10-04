Ce s-a întâmplat cu Andrei Rotaru înainte de criza de plâns care a uimit pe toată lumea: „Am văzut-o pe stradă”

„Nu mai pot de dorul tău, Cris!” Așa începea mesajul pe care Andrei Rotaru l-a publicat pe rețelele de socializare în urmă cu câteva ore. În filmuleț, acesta apărea foarte afectat, plângea și își spunea oful în legătură cu fosta sa soție. CANCAN.RO are, în exclusivitate, reacția fostului concurent de la „Insula Iubirii”.

Mesajul a surprins din nou urmăritorii, deși Andrei, de-a lungul timpului, și-a mai exprimat sentimentele față de femeia alături de care a petrecut aproximativ 12 ani. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”, s-au căsătorit și au trecut împreună prin numeroase momente, înainte ca relația lor să ajungă, în cele din urmă, la despărțire.

„Am văzut-o pe stradă”

Relația lor a trecut însă printr-o perioadă dificilă după participarea la „Insula Iubirii”, unde Andrei s-a apropiat de ispita Diandra. Cei doi au decis atunci să meargă pe drumuri separate, însă ulterior s-au împăcat și au încercat să-și salveze relația.

În cele din urmă, după o perioadă în care au continuat să existe tensiuni între ei, Andrei și Cristina s-au despărțit din nou.

Contactat de echipa CANCAN, Andrei a declarat că nu își dorește, în acest moment, să stea de vorbă cu nimeni, considerând că nu are niciun rost să povestească mai mult decât ceea ce a postat deja. Acesta a precizat că dorul și starea sa s-au accentuat după ce a zărit-o pe stradă pe Cristina, care trecea prin Brașov.

Se pare că, între timp, acesta a ales să șteargă videoclipul de pe rețelele de socializare. Nu se știe, momentan, motivul pentru care a decis să facă acest lucru. Rămâne de văzut dacă fostul concurent de la „Insula Iubirii” va reveni cu noi declarații. Până atunci, sperăm ca lucrurile să se așeze și ca Andrei să treacă cu bine peste această perioadă

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