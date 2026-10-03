Care sunt cele două ispite care l-au refuzat pe Mocăniță. Iubitul Claudiei Ion a rămas „mut”

În ediția de sâmbătă, 3 octombrie, a emisiunii Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță a stabilit un record greu de egalat. A devenit primul concurent din istoria testului din Thailanda refuzat de două ispite în decurs a 5 minute.

Cel de-al patrulea date din Thailanda s-a transformat într-un eșec monumental pentru Ionuț Mocăniță, iubitul Claudiei Ion, care a „luat în piept” două refuzuri. A fost primul care a avut ocazia să-și aleagă ispita pentru întâlnire, însă lucrurile nu au mers conform planurilor sale.

Radu Vâlcan: „Sper să nu faceți alegeri dezahardate. Să faceți alegeri simple, în favoarea voastră, Mocăniță, te rog. Mocăniță: Îi dau ocazia Andrușcăi să iasă cu mine la date. Îi dau ocazia să mă cunoască”.

Răspunsul Andrușcăi nu a întârziat să apară, însă nimeni nu se aștepta ca ispita să refuze invitația lui Mocăniță:

Andrușca: Păi, eu ocazia de a-l cunoaște nu am primit-o până acum. Nu am povestit aproape deloc. Cred că cel mai mult cu Lorenzo vorbesc și mi-aș dori să iasă cu o fată cu care a stat de vorbă până acum. Dacă nu avem conexiune în casă, nu ne leagă o conexiune doar la un date. Îmi pare rău, dar refuz.

Mocăniță: „Mi s-a părut puțin forțat”

După ce a bifat primul refuz din emisiune, Mocaniță a ales-o pe Larisa, care la rândul ei a refuzat să iasă la întâlnire.

Mocăniță: „Atunci o aleg pe Larisa. Larisa: Din păcate, nici eu nu sunt de acord. Date-urile de genul nu mi se par tocmai confortabile nici pentru mine, să ies cu băieți cu care nu interacționez în casă. Mi-aș dori să faceți niște alegeri mai sincere pentru voi”.

După cele două refuzuri, Mocăniță a numit situația drept puțin „forțată”: „Mi s-a părut puțin forțat. Dacă a fost lipsă de comunicare în casă, puteau să vină să vorbească”, a spus Ionuț la testimonial.

A treia oară a fost cu noroc pentru Mocăniță. După Andrușca și Larisa, ispita Frankie a acceptat invitația acestuia la date.

Mocăniță: Acum este foarte stresant să aleg. Una a zis nu, una a zis nu, ar fi nerespectuos să stau să le iau (…) Cred că cu Frankie, cu care am ieșit și prima dată, am vorbit cel mai mult. Frankie: Eu sunt de acord să merg cu el”

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