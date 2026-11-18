Miercuri dimineața, la ora 2:49, a fost cutremur în România. Țările în care seismul s-a resimțit puternic sunt: Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Turcia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Polonia, Rusia, România, Slovacia, Serbia, Ucraina, Macedonia de Nord și Albania.

UPDATE, 3:30 / Site-ul INFP a fost picat timp de mai multe minute după momentul producerii seismului. După care a venit cu primele informații: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP transmite:

În ziua de 18 Noiembrie 2026, la ora 02:48:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA un cutremur semnificativ cu magnitudinea (EWS) M 5.7, la adâncimea de 107.1 km.

Google estimează magnitudinea de 6.5 grade pe scara Richter

Sistemul de alertă al Android a emis alertă extremă în timpul producerii seimsului, care a estimat o magnitudine resimțită în București de 6,0 pe scara Richter.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km E de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brasov, 66km S de Focsani, 84km S de Buzau, 92km S de Bacau

Din primele informații, se pare că vorbim despre cel mai mare cutremur produs în 2026, cu o magnitudine de cel puțin 5,6 grade pe scara Richter. Acesta ar fi avut epicentrul în județul Buzău, localitatea Bisoca.

Cel mai mare cutremur produs în acest an a avut loc pe 19 octombrie 2026 și a avut o magnitudine de 4,8 pe scara Richter, fiind produs la ora 11:52, în zona Vrancea.

”S-a auzit un sunet demonesc”

Influencerul Feraru era în live pe TikTok și a trăit o experiență stranie în timpul producerii cutremurului.

„…din adâncuri, din pământ, nu știu cum să-ți explic. Un sunet așa demonesc, de demon, nu?

Nu, eu am auzit vuietul. Aveam geamul deschis că voiam să fumez. M-am ridicat cu un picior așa pe ea să iau scară și m-am ridicat cu un picior, țineam pe pat și unul, decât m-am ridicat așa în el, din cot, în picior, să iau după bar. Și când am luat țigările după bar să mă pun… așa mi-a fugit piciorul… patul. Și am auzit ăla: «bu-bu-bu-bu-bu».

Mamă, dacă ținea mai mult, știi ce pățeam cu ăsta? Eu nu vă mint. Deci dacă ăsta ținea un minut… E bine că sunt replici de astea mici, să nu vină de ăla mare, știi?

Păi unde mergi? Dar nu mai stau în casă, că mi-e frică. Mie mi-e frică de cutremur, de înnebunesc, știi ce zic?

Bă, nu m-a speriat cutremurul cât m-a speriat sunetul. M-a speriat sunetul ăsta de, nu știu cum să zic, o prezență de diavol, de drac. Voi n-ați simțit-o? Serios acuma, un sunet așa din adâncuri: «bu-bu-bu-bu-bu». Știi ce zic? Ăla m-a speriat pe mine.

18 țări s-a simțit. Nu m-a speriat cutremurul în sine, nu. Sunetul m-a speriat. Un sunet așa din abis, un sunet demonic, un sunet care nu, nu l-am auzit în viață. Așa, ca și cum vine dintr-un scoarță de…”, a spus Feraru în timpul unui live de pe TikTok.

Primul mesaj al DSU, după producerea cutremurului

Conform unui comunicat emis de DSU, nu au fost semnalate până acum situații sau apeluri pentru intervenția echipajelor de urgență:

”În această dimineață, s-a produs un cutremur în zona seismică Vrancea.

La acest moment, echipe operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență desfășoară misiuni de recunoaștere în teren, pentru identificarea eventualelor efecte asupra comunităților și infrastructurii.

Până la această oră:

– Nu au fost semnalate probleme sau situații care să necesite intervenția echipajelor de salvatori. – Nu au fost înregistrate apeluri care să solicite intervenția echipajelor de urgență prin numărul unic 112.

Vă recomandăm să vă păstrați calmul, întrucât, după producerea unui cutremur, pot apărea replici”.

Vom reveni cu amănunte.