Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, se confruntă cu noi acuzații grave, de această dată în Filipine. Bărbatul de 82 de ani, care este deja inculpat în Statele Unite pentru deținerea unor materiale ce prezintă abuzuri asupra copiilor, este vizat de trei noi capete de acuzare formulate de poliția filipineză.

Potrivit People, două dintre acuzații se referă la presupusa oferire, distribuire, vânzare sau exportare a materialelor ilegale, iar cea de-a treia vizează deținerea acestora.

Acuzațiile au fost înaintate procurorilor din orașul Cebu, care urmează să le analizeze. Thomas Markle a negat anterior acuzațiile care i-au fost aduse.

Ancheta a început după o descoperire făcută de fiul său

Investigația din Filipine a început după ce Thomas Markle Jr., fiul bărbatului și fratele vitreg al lui Meghan Markle, a anunțat autoritățile că ar fi descoperit materiale ilegale printre bunurile tatălui său, într-o locuință din Cebu.

Între timp, ancheta s-a extins și în Statele Unite, unde agenții FBI au percheziționat două spații de depozitare din California, despre care autoritățile susțin că fuseseră închiriate de Thomas Markle.

Anchetatorii americani au anunțat că au descoperit numeroase imagini suspectate că prezintă abuzuri asupra copiilor, inclusiv fotografii în care Markle ar apărea alături de fete minore.

Pe 6 noiembrie, Thomas Markle a fost arestat în Florida și pus sub acuzare pentru deținerea unor asemenea materiale.

Tatăl lui Meghan Markle se află în custodia autorităților americane

După prima apariție în fața instanței, bărbatul a fost eliberat sub supraveghere și i s-a permis să revină într-un centru de îngrijire din Florida.

La scurt timp, însă, ar fi îndepărtat dispozitivul de monitorizare montat la gleznă, încălcând condițiile eliberării. A fost arestat din nou și se află în prezent în custodia autorităților federale americane, în așteptarea procesului.

Meghan Markle nu a comentat public noile acuzații formulate împotriva tatălui său. Ducesa de Sussex, care nu mai are o relație apropiată cu acesta de mai mulți ani, declarase anterior că decizia de a păstra distanța a fost motivată inclusiv de dorința de a-și proteja copiii.

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