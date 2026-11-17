Gio Benitez, un cunoscut prezentator al postului american ABC News, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o boală de inimă la numai 41 de ani. Acesta povestește că vestea l-a speriat atât de tare, încât timp de aproximativ o săptămână a suferit atacuri de panică aproape în fiecare noapte, temându-se că ar putea muri în somn.

Jurnalistul, cunoscut pentru aparițiile sale în emisiunea „Good Morning America”, a aflat recent că suferă de boală coronariană, o afecțiune caracterizată prin acumularea de plăci de aterom în arterele care alimentează inima cu sânge.

Într-un interviu acordat revistei People, Gio Benitez a povestit că diagnosticul a venit pe neașteptate. Prezentatorul face sport, are grijă la alimentație și nu fumează, iar investigațiile medicale efectuate anterior nu indicaseră probleme cardiace.

Prezentatorul, îngrozit după aflarea diagnosticului

Prezentatorul a decis să își investigheze mai atent sănătatea inimii după o discuție cu medicul cardiolog Tara Narula, colega sa de la ABC News.

Aceasta i-a recomandat o tomografie pentru determinarea nivelului de calciu coronarian, o investigație care poate identifica depunerile de calciu din arterele inimii.

Rezultatul a fost de 137, în condițiile în care un scor de zero indică absența depunerilor calcificate detectabile, iar valorile de peste 100 sunt asociate cu un risc cardiovascular crescut.

„Nu-mi venea să cred. Celelalte analize fuseseră bune, iar acum mă confruntam cu cea mai mare teamă a mea. Cum era posibil să mi se întâmple asta?”, a declarat Gio Benitez pentru People.

Vestea a fost cu atât mai greu de suportat cu cât mai mulți membri ai familiei sale au suferit infarcturi. Bunica prezentatorului a murit în urma unui atac de cord la 61 de ani, iar mătușa și doi dintre unchii săi au avut probleme cardiace grave la vârste relativ tinere.

„Am avut atacuri de panică aproape în fiecare noapte, timp de aproximativ o săptămână după ce am aflat. Soțul meu adormea sau eu eram singur într-o cameră de hotel, pentru că eram plecat cu serviciul, și atunci începeam să mă gândesc la ce era mai rău”, a mărturisit jurnalistul.

Acesta a recunoscut că se întreba dacă va avea aceeași soartă ca rudele sale.

„Oare mi se va întâmpla și mie în noaptea asta? Asta e? O să închid ochii și n-o să-i mai deschid niciodată?”, a povestit Benitez.

După primirea diagnosticului, Gio Benitez a început un tratament pentru reducerea riscului cardiovascular. Prezentatorul spune că rezultatele analizelor recente sunt încurajatoare și că acum se simte mult mai bine.

„Mă simt foarte, foarte bine. Ceea ce mi-a spus medicul că se va întâmpla chiar se întâmplă. Asta m-a ajutat să mă liniștesc”, a declarat el.

Ce este boala coronariană

Boala coronariană apare atunci când pe pereții arterelor care alimentează inima cu sânge se acumulează depozite de grăsimi, colesterol și alte substanțe, formând așa-numitele plăci de aterom. În timp, acestea pot îngusta arterele și pot reduce cantitatea de sânge și oxigen care ajunge la mușchiul inimii. Afecțiunea se poate dezvolta treptat, fără simptome evidente, dar poate provoca dureri în piept, dificultăți de respirație și, în anumite situații, infarct miocardic.

Printre factorii care cresc riscul apariției bolii coronariene se numără colesterolul ridicat, hipertensiunea arterială, diabetul, fumatul, sedentarismul și antecedentele familiale. Tratamentul depinde de gravitatea afecțiunii și poate include medicamente pentru reducerea colesterolului, modificări ale stilului de viață și, în cazurile mai severe, intervenții pentru restabilirea circulației sângelui către inimă.

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