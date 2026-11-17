Soția lui DOC a scos la iveală detalii incendiare din culisele „Power Couple”. Anca Munteanu a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că realitatea din emisiune este puțin diferită de ceea ce văd telespectatorii pe micile ecrane. Ba mai mult, ea a mărturisit că regretă că a fost atât de sinceră și că nu a jucat teatru în fața camerelor, așa cum au făcut unii dintre colegii ei, doar ca să dea bine la televizor. Șatena a povestit și cum s-a schimbat căsnicia ei cu rapperul după participarea la show-ul de la Antena 1.

Anca Munteanu a declarat că pentru ea „Power Couple” a fost doar un joc, dar că a rămas cu un gust amar când și-a dat seama că unii concurenți aveau strategii bine puse la punct. Soția lui DOC a mărturisit că regretă că nu a interpretat și ea un „rol” în fața camerelor și că a fost atât de sinceră, în timp ce alții au știut să-și joace cărțile. Numai că acum e prea târziu pentru regrete, căci faptul e consumat!

„Am crezut că e un joc pentru toată lumea, așa cum era pentru mine. Dar ulterior mi-am dat seama că nu era așa și îmi pare rău că n-am văzut asta mai devreme, ca să încerc măcar să le respect acest lucru. Regret sinceritatea. Poate că, dacă m-aș mai duce o dată, aș încerca și eu să mă prefac mai bine. Cu toate că, la cât de junioară sunt la capitolul ăsta, nu cred că aș reuși momentan”, a declarat Anca pentru CANCAN.RO.

A devenit DOC soțul perfect?!

Anca Munteanu a recunoscut că DOC s-a schimbat în bine după „Power Couple” și după ce a fost pus la zid de telespectatori, dar că minunea n-a ținut prea mult. Soția rapperului a mărturisit că acesta încă își dă silința să fie mai atent la ea și la fetița lor, numai că vechile obiceiuri nu dispar chiar peste noapte.

„Aș zice că s-a schimbat foarte mult în bine pentru o perioadă, dar, până la urmă, ne-am întors la cei care eram înainte de emisiune. În emisiune, având obiective mici, comune, luptând pentru același lucru și nefiind vorba despre obiective atât de îndepărtate precum cele din viața de zi cu zi (copii, case etc.), am reușit să ne conectăm și să ne înțelegem foarte bine în a doua jumătate a jocului.

Vlad începuse să gătească, asta după ce a realizat și el că toți bărbații de acolo găteau sau știau să gătească. Dar ulterior s-a lăsat. Însă, cu siguranță, a devenit mai atent și continuă să fie. El este doar mai greu de convins că așa trebuie să procedeze, dar, după ce înțelege, se comportă ca atare”, a spus soția lui DOC.

„Am fost foarte geloasă”

Anca Munteanu a recunoscut că nu mai este la fel de geloasă ca înainte, dar că, surpriză, îi cam duce dorul perioadei în care făcea pe detectivul. Soția lui DOC a mărturisit că acum nu mai are timp să stea cu lupa pe urmele artistului și că, odată cu trecerea anilor, a devenit mai înțeleaptă și mai calmă. Ce să mai, Anca a lăsat investigațiile amoroase în urmă, deși rolul de Sherlock Holmes îi era tare drag.

„Am fost foarte geloasă în primul an, ulterior aproape deloc, dar mi se părea amuzant să spun asta. Însă da, cred că mi-a trecut odată cu timpul. Mă refer la timpul petrecut într-o relație cu același om. Sau poate că are legătură și cu vârsta. Mă apropii de 40 de ani și îi privesc altfel pe oamenii din jur. În plus, să fim serioși, cine mai are timp de așa ceva, cu un job full-time, copil, mâncare, curățenie și sport?”, a mărturisit Anca.

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