Andreea Pirui, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, este implicată într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. După ce a fost dată în urmărire generală, aceasta a fost găsită și reținută de oamenii legii în data de 15 noiembrie, iar în prezent se află în arest preventiv. Andreea Pirui împarte camera cu mai multe colege, iar meniul pe care îl primește nu este unul sărăcăcios.

După apariția la Kanal D, Andreea Pirui a devenit influenceriță și își prezenta viața în mediul online. Însă, în urmă cu doar câteva săptămâni, aceasta a intrat în atenția procurorilor DIICOT Cluj, care o suspectează că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Astfel, Andreea Pirui a fost arestată în lipsă și dată în urmărire generală, iar în data de 15 noiembrie a fost găsită de autorități și reținută.

Ce meniu are Andreea Pirui în arest

Andreea Pirui deja și-a petrecut primele nopți în arestul preventiv și urmează să fie prezentată în fața judecătorilor Tribunalului Cluj. Până atunci, fosta concurentă de la Puterea Dragostei are parte de condiții decente în arest, potrivit informațiilor apărute în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Andreea Pirui stă într-un spațiu destinat femeilor și are mai multe colege de cameră. De asemenea, au fost date detalii și despre meniul pe care aceasta l-ar avea în arest. Ei bine, Andreei Pirui i se oferă trei mese pe zi, iar meniul pare unul destul de diversificat, dar sărăcăcios.

La micul dejun, Andreea Pirui a primit ceai cu biscuiți și brânză topită. Mai apoi, la prânz, aceasta a mâncat ciorbă de legume și paste cu piept de pui. Iar la cină urmează o porție de pilaf cu sos și gogoși cu ceai.

Reamintim că Andreea Pirui este suspectată că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Conform informațiilor furnizate de anchetatori, în perioada octombrie – noiembrie 2026, Andreea Pirui, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins o persoană în vârstă de 36 de ani să se deplaseze în Olanda, cu scopul de a procura substanțe psihoactive.

Se pare că aceștia i-ar fi pus la dispoziție bărbatului sumele necesare achiziționării substanțelor, ar fi suportat costurile transportului și i-ar fi oferit indicații cu privire la modul în care trebuia efectuat transportul.

CITEȘTE ȘI:

Familia Andreei Pirui, primele declarații după ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei a fost reținută: „Foarte bine”

Soțul Andreei Pirui, condamnat pentru trafic de stupefiante. A fost trimis la izolare după ce gardienii au descoperit obiecte interzise în celulă

Foto: Facebook