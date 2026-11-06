Soțul Andreei Pirui, condamnat pentru trafic de stupefiante. A fost trimis la izolare după ce gardienii au descoperit obiecte interzise în celulă

Noi detalii ies la iveală despre familia Andreei Pirui! După ce CANCAN.RO a dezvăluit că fosta concurentă de la „Puterea dragostei” este arestată în lipsă într-un dosar DIICOT și că se află în plin proces de divorț, am aflat și motivul pentru care soțul ei se află în penitenciar . Sorin Pirui și fratele său au fost condamnați pentru trafic de droguri, iar ambii au ajuns în spatele gratiilor. Problemele partenerului de viață al Andreei nu s-au oprit aici. Acesta a fost prins și cu obiecte interzise în celulă și a fost trimis la izolare.

Conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, soțul Andreei Pirui se află în Penitenciarul Aiud după ce a fost închis pentru trafic de droguri. Potrivit procurorilor, fratele lui Sorin ar fi continuat să o sprijine pe fosta concurentă de la „Puterea dragostei” chiar și din închisoare. Acesta i-ar fi oferit sfaturi și sprijin moral în privința ilegalităților efectuate.

Soțul Andreei Pirui, condamnat pentru trafic de droguri

În ceea ce-l privește pe soțul Andreei, acesta a avut și probleme disciplinare. Conform informațiilor din dosar, obținute de CANCAN.RO, în septembrie 2025, Sorin Pirui a fost sancțonat disciplinar după ce, în urma unei perchezitii în celula sa, gardienii au descoperit o baterie de telefon și un cablu USB, obiecte interzise în penitenciar.

„Prin hotărârea Comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Aiud nr. 257 din 11.09.2025, contestatorul a fost sancţionat cu pedeapsa constând în izolare pentru 3 zile, reţinându-se că în data de 02.09.2025, în intervalul orar 14:00-14.30, cu ocazie efectuării percheziției la camera de deținere E3.47, s-a descoperit în bunurile petentului un obiect de circa 3-4 cm învelit într-o folie, unde se afla o baterie de telefon Li-ion, de culoare albă și un cablu de date micro-usb de culoare neagră. Fapta a fost încadrată potrivit art. 82 lit. j) din Legea nr. 254/2013.”, potrivit hotărârii judecătorești.

Sorin a susținut că acestea nu îi aparțineau, ci erau ale colegului de celulă, care le-ar fi folosit pentru un aparat auditiv. Colegul a confirmat ulterior această variantă, însă declarațiile sale au ridicat semne de întrebare. Administrația penitenciarului a transmis că acesta nu avea recomandare medicală pentru un aparat auditiv și nici nu solicitase vreodată un asemenea dispozitiv.

Instanța a analizat inclusiv imaginile video de la percheziție și a concluzionat că obiectele au fost găsite printre lucrurile lui Sorin Pirui. Judecătorii au considerat că acesta este responsabil pentru deținerea obiectelor interzise și că sancțiunea a fost justificată.

Astfel, Sorin Pirui a primit 3 zile de izolare, iar contestația prin care a încercat să scape de pedeapsă a fost respinsă definitiv pe 17 iunie 2026. În plus, acesta trebuie să platească 600 de lei cheltuieli judiciare.

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