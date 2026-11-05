Adrian Minune, împietrit de durere. Artistul regretă enorm moartea „regelui din Dudești”, Bobi al lui Ghioală

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Zi de doliu pentru familia lui Stan Iancu, cunoscut în lumea interlopă drept Bobi al lui Ghioală. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, iar vestea dispariției sale i-a întristat pe cei care l-au cunoscut de-a lungul anilor. Printre aceștia se numără și Adrian Minune, cu care a păstrat o legătură strânsă. Artistul a făcut mărturisiri emoționante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, și a vorbit despre omul pe care îl cunoaște încă din copilărie.

Unul dintre personajele controversate ale Bucureștiului anilor ’90 s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Dispariția sa a îndurerat familia, apropiații și oamenii care i-au fost alături de-a lungul anilor. Printre cei care au avut o relație apropiată cu unul dintre cei mai temuți interlopi ai Capitalei se numără și Adrian Minune.

Adrian Minune și Bobi al lui Ghioală se cunoșteau de zeci de ani

Adrian Minune: „S-a descurcat extraordinar de bine în tot ce înseamnă lumea interlopă”

Aflat în Canada, Adrian Minune a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre omul pe care îl descrie ca fiind un familist desăvârșit și un om cu un caracter aparte. Artistul l-a cunoscut pe Bobi al lui Ghioală pe vremea când avea doar șase-șapte ani și a dezvăluit că, încă de atunci, regele șmenurilor și al escrocheriilor din anii ’90 era darnic cu lăutarii.

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„A fost unul dintre cei mai mari oameni, posibil, din punctul de vedere al caracterului. S-a descurcat extraordinar de bine în tot ce înseamnă lumea interlopă. Era și un familist extraordinar.

Doamna Camelia era o persoană sociabilă și o doamnă de treabă. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că nu sunt acasă, să pot merge și eu la priveghi.

Sunt în Canada, în Toronto. Îl cunosc de când aveam șapte ani. L-am cunoscut la cântări, pe când aveam șapte-opt ani. De atunci, dădea bani pentru muzică și avea un caracter extraordinar, un caracter pe cale de dispariție în ziua de azi. Era un om care știa să facă bani și să-și respecte aproapele.

Ultima dată am vorbit acum o lună, la o petrecere. Nu mi-a spus că se simte rău. Îmi pare foarte rău că nu sunt la priveghi și că nu sunt acum lângă el, în aceste momente, alături de familia lui. O să merg când mă întorc, ca să aprind o lumânare”, a mărturisit Adrian Minune, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

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