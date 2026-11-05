A murit Bobi al lui Ghioală, regele șmenurilor și al escrocheriilor din anii 90. Legenda din Dudești s-a stins la 71 de ani

A murit Bobi al lui Ghioală, regele șmenurilor și al escrocheriilor din anii 90. Legenda din Dudești s-a stins la 71 de ani
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„Acum, Bobi se va duce lângă băiatul lui, Robert”. Așa sună unul dintre sutele de comentarii postate de cei care l-au cunoscut pe Bobi al lui Ghioală, după anunțul decesului. La doar 71 de ani, Stan Iancu s-a stins, iar familia sa a păstrat discreția până în acest moment. Bobi al lui Ghioală a fost unul dintre cei mai temuți interlopi din Capitală la finalul anilor 90 și începutul anilor 2000. Sunt de notorietate faptele sale „de vitejie” printre „greii” din București și nu numai. Banda pe care Bobi a condus-o ani buni era una dintre cele mai cunoscute și de temut din București. Împreună cu fratele său Nicu și cu alți prieteni, bărbatul controla o parte din piața de camătă a orașului. 

Drama care l-a afectat cumplit pe Bobi al lui Ghioală

Unul dintre cele mai crunte episoade trăite de Bobi s-a petrecut în 1995. La vremea respectivă, bărbatul era urmărit internațional și a fost implicat într-o altercație care s-a terminat urât. Două mașini în care se aflau Stan Iancu, fiul acestuia, Robert, și anturajul lor, au fost observate de polițiști. Echipajul poliției a reușit să blocheze mașina în care se aflau membrii clanului Ghioala. Oamenii legii au tras mai multe focuri de avertisment, însă indivizii s-au luptat cu ei, opunând rezistență. Încercând să scape, Bobi și fiul său s-au aruncat în apele Damboviței. Stan Iancu a fost scos din râu și imobilizat. Robert a murit înecat, iar ulterior Bobi a fost lăsat liber.

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Pierderea lui Robert l-a afectat foarte mult pe Bobi, care a suferit enorm până când și-a găsit, la rându-i,

Bobi al lui Ghioală supranumit Regele din Dudești

Bobi a rămas un nume respectat în lumea „durilor” din România

În ultimii ani Bobi al lui Ghioală a fost o prezență discretă în peisajul lumii interlope din București. Numele său a rămas însă la fel de respectat, iar cei care l-au cunoscut continuă să-l considere o adevărată legendă a cartierului Dudești și nu numai. Dovada că bărbații duri ai Capitalei l-au apreciat o reprezintă numeroasele mesaje pe care le-au postat la vestea că Bobi al lui Ghioală a murit.

„Lordul semcherior pe bune !!!

Astăzi ne-a părăsit un om care nu va fi uitat niciodată. Bobby, a lui Ghioala o adevărată legendă a cartierului Dudești!🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
A fost un om de caracter, un om curat la suflet, demn, capabil și respectat. Un familist adevărat, un om care a știut să-și păstreze demnitatea și să lase în urma lui amintiri frumoase.
Sunt oameni care trec prin viață și oameni care lasă o urmă în sufletele celor care i-au cunoscut. Bobby a fost unul dintre acei oameni.
Plecarea lui lasă multă tristețe, dar numele și amintirea lui vor rămâne vii în cartierul Dudești și în inimile celor care l-au cunoscut.
Îmi pare sincer rău pentru această pierdere.
Drum lin către îngeri, Bobby! Dumnezeu să te odihnească în pace!

Un adevarat boem, nu-mi vine sa cred, l am cunoscut recent oarecum cu un an in urma, avea un aer de șmecher dar fara sa impuna acest lucru si vorbea cu mine de la egal la egal desi se vedea clar ca suntem din lumi diferite, era imbracat impecabil si avea un comportament de om linistit si avea un suflet frumos, sunt taximetrist si l am luat in taxi de doua ori dar ca spun ca rar se mai nasc oameni ca acest domn in acest Bucuresti plin de figuranți, Dumnezeu sa l ierte pe acest om minunat!🙏

Dumnezeu să-l odihnească în pace sa dus după băiatul lui Robert multă putere Camy și Roberta

Dumnezeu sa te ohdineasca in pace ,fratele meu adevaarat .un om cu caracter ,onoare si barbatie ai fost si esti unicul jmecher elegant vorbe putine si fapte adevarate.🧎🏾‍♂️🧎🏾‍♂️🧎🏾‍♂️🙏”

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Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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