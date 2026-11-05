Mihai Albu, dezvăluiri sfâșietoare despre lupta cu cancerul: „Îmi fuge pământul de sub picioare”

Mihai Albu, dezvăluiri sfâșietoare despre lupta cu cancerul: „Îmi fuge pământul de sub picioare”
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Mihai Albu. Sursa foto Social media
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Mihai Albu a făcut, pentru CANCAN.RO, dezvăluiri sfâșietoare despre momentul în care a aflat că are cancer. Creatorul de modă a povestit că a trecut prin clipe cumplite și că încă îl trec fiorii când se gândește la perioadă în care a fost la un pas de moarte. El trăiește cu frica apăsătoare că boala ar putea reveni în orice clipă.

În urmă cu doi ani, Mihai Albu a aflat că are cancer la prostată. Creatorul de modă a spus că acum se simte mai bine și că își face constant investigații, dar că nu poate uita momentul în care a aflat că este grav bolnav.

El a mărturisit că nu s-ar fi gândit niciodată că va ajunge să aibă cancer, însă viața l-a lovit din plin. Acum, speră din tot sufletul ca boala să nu reapară și să aibă parte de cât mai mult timp alături de familia sa.

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„Când aud cuvântul „cancer”, mă trec fiorii. Mi-aș dori să pot spune că nu voi trece niciodată prin această boală, însă realitatea m-a adus în fața unui adevăr greu de acceptat: sunt deja unul dintre cei care au primit acest diagnostic.

Mă consider însă un pacient norocos. Am descoperit boala la timp și am acționat prompt, ceea ce a făcut posibil ca astăzi să pot privi cu optimism spre viitor. Ultimele investigații au confirmat absența celulelor canceroase în organism, o veste extraordinară, care îmi redă speranța că voi putea duce o viață normală și, mai ales, că mă voi putea bucura cât mai mult timp de familia mea”, a declarat Mihai Albu pentru CANCAN.RO.

„Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare”

Fostul soț al Iuliei Albu a povestit și cum a reacționat când a aflat că are cancer și că riscă să moară. Acesta a mărturisit că a trecut printr-un șoc de neimaginat și că nu ar fi putut depăși acel moment fără sprijinul partenerei sale, Elena Nechifor.

Mihai Albu

Mihai Albu. Sursa foto Social Media

„Diagnosticul m-a bulversat complet. Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare și, în primele momente, aproape că nu puteam să realizez ce mi se întâmplă. A fost un șoc greu de descris, în care teama și nesiguranța au pus stăpânire pe mine.

Cred că, dacă nu ar fi fost soția mea alături de mine în acele clipe, mi-ar fi fost mult mai greu să depășesc acel moment. Ea mi-a explicat ce presupune boala, care este prognosticul și ce opțiuni de tratament există. A reușit să-mi ofere nu doar informațiile de care aveam nevoie, ci și liniștea și încrederea fără de care mi-ar fi fost mult mai greu să fac față acestei încercari”, a spus creatorul de modă.

Luptă din răsputeri să nu își piardă zâmbetul

Mihai Albu a mărturisit că, în cele din urmă, a acceptat diagnosticul devastator, însă încearcă să rămână pozitiv pentru a nu cădea în depresie. El a spus că se străduiește să privească lucrurile cu încredere, deși știe că viața este imprevizibilă și că totul se poate prăbuși într-o clipă.

„Am învățat să trăiesc cu acest diagnostic și să nu-i permit să-mi acapareze existența. Nu aș putea privi cu încredere spre viitor și nu mi-aș putea face planuri dacă m-aș lăsa prins într-o spirală a depresiei și a fatalismului. Îmi fac periodic investigațiile necesare pentru a mă asigura că boala rămâne sub control și că îmi pot continua activitățile cotidiene. Respect recomandările medicilor, evit excesele de orice fel și încerc să am grijă de mine. Munca mă ajută enorm, pentru că îmi ține mintea ocupată cu idei și proiecte creative, fără să-i lase prea mult loc gândurilor negre.

Iar fetele de acasă îmi oferă, zi de zi, cele mai frumoase motive să merg înainte. Am învățat să prețuiesc altfel timpul și să mă bucur de fiecare moment care îmi aduce liniște, împlinire și bucurie”, a mai declarat fostul soț al Iuliei Albu.

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