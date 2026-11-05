Posibilă tentativă de răpire a unui copil la Caracal. Totul s-a petrecut pe strada unde locuia Gheorghe Dincă

Posibilă tentativă de răpire a unui copil la Caracal. Totul s-a petrecut pe strada unde locuia Gheorghe Dincă
Posibilă tentativă de răpire a unui copil la Caracal. Totul s-a petrecut pe strada unde locuia Gheorghe Dincă
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Un copil de 11 ani din Caracal ar fi fost urmărit de trei bărbați aflați într-o dubă roșie, după ce aceștia i-ar fi propus să urce în vehicul, acuză familia. Incidentul s-a petrecut pe strada unde locuia Gheorghe Dincă.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă de lipsire de libertate în mod ilegal.

Incidentul a avut loc duminică, 1 noiembrie, în jurul orei 14:20, pe strada Craiovei din Caracal. Copilul aștepta un mijloc de transport cu care urma să ajungă la Craiova, pentru a participa la o competiție sportivă, scrie GÂNDUL.

Ce spune mama copilului

Potrivit relatărilor familiei, trei bărbați aflați într-o dubă roșie s-ar fi apropiat de minor și i-ar fi propus să îl ducă la Craiova. Băiatul ar fi refuzat și ar fi fugit pe o stradă laterală, însă vehiculul ar fi intrat cu spatele pe aceeași stradă.

„Am făcut public acest incident deosebit de grav pentru a se evita și alte cazuri la alți copilași care poate nu au șansa copilului meu. Copilul meu a fost învățat de mititel ce să facă în astfel de situații, și a fost foarte perspicace. El în fiecare duminică așteaptă microbuzul care îl duce la fotbal către Craiova, dar duminica asta a întârziat 5-6 minute. Respectivii, după ce au băgat duba pe stradă după el, unul dintre ei tot cobora, se uita după copilul meu”, a povestit mama copilului.

Ce spun autoritățile

Polițiștii au fost sesizați prin 112 chiar în ziua incidentului.

În urma verificărilor și a analizării imaginilor video, oamenii legii au identificat atât autovehiculul, cât și persoanele aflate în acesta.

„La data de 1 noiembrie 2026, în jurul orei 14:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un minor, în vârstă de 11 ani, în timp ce se afla pe strada Craiovei din municipiul Caracal, ar fi fost abordat de ocupanții unui autoturism, care i-ar fi propus să îl transporte în municipiul Craiova.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat verificări pentru stabilirea situației de fapt, fiind identificate atât autoturismul în cauză, cât și persoanele care se aflau în acesta.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă de lipsire de libertate în mod ilegal. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului”, transmite Poliția.

Viceprimarul municipiului Caracal, Laurențiu Pătran, a anunțat că a luat legătura cu familia și că a cerut implicarea autorităților pentru clarificarea situației.

„Siguranța cetățenilor este o prioritate pentru mine. Am contactat familia copilului și am solicitat Inspectoratului de Poliție Județean Olt să trateze situația cu maximă responsabilitate. Am primit asigurări că autoritățile au demarat procedurile legale necesare”, a transmis Laurențiu Pătran, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

@laserdentcaracal 🚨 ASTĂZI, COPILUL MEU A SCĂPAT! MÂINE, AL VOSTRU POATE NU VA AVEA ACEEAȘI ȘANSĂ! În CARACAL, copilul meu a fost abordat de ocupanții unei dube roșii, care i-au cerut să urce în mașină! A fugit, dar aceștia l-au urmărit inclusiv pe străduța pe care încerca să scape! TOTUL ESTE FILMAT! ‼️ AU TRECUT 3 ZILE, IAR ANCHETA PARE SĂ BATĂ PASUL PE LOC! CER PUBLIC POLIȚIEI SĂ TRATEZE ACEST CAZ CU MAXIMĂ SERIOZITATE ȘI SĂ ACȚIONEZE URGENT! Am transmis filmările și sesizările către televiziunile naționale! NU VOI TĂCEA! NU VOI ACCEPTA CA SIGURANȚA COPIILOR NOȘTRI SĂ FIE TRATATĂ CU INDIFERENȚĂ! 📢 DISTRIBUIȚI MASIV! NU TREBUIE SĂ SE ÎNTÂMPLE O TRAGEDIE CA AUTORITĂȚILE SĂ REACȚIONEZE! #Caracal #SigurantaCopiilor #PolitiaRomana #Distribuiti #ProtejatiCopiii ♬ sunet original – DND DUAL MEDIX

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