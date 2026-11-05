BANCUL ZILEI | „Ție cum îți merge?”

Doi patroni stau la o bere.

– Tie cum îți merge?

– Prost tare. Da’ ție?

– Prost de tot.

– Auzi, da’ tu mai dai salarii?

– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?

– De prin septembrie zero. Da’ angajații tăi mai vin la muncă?

– De mirare, da’ vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?

– Și ai mei la fel.

Cad ei pe gânduri o vreme, când unul dintre ei zice:

– Să știi tu că ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!

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