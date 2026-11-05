BANCUL ZILEI | „Ție cum îți merge?”

Weekendul este din ce în ce mai aproape, iar acum nu ne rămâne decât să ne relaxăm și să intrăm în atmosfera de sfârșit de săptămână. Desigur că nu putem altfel decât cu un banc savuros pregătit de CANCAN.RO, care promite să stârnească hohote de râs. Gluma de astăzi stă la baza unei discuții dintre doi patroni, care vorbesc despre cum le merg afacerile.
Doi patroni stau la o bere.
– Tie cum îți merge?
– Prost tare. Da’ ție?
– Prost de tot.
– Auzi, da’ tu mai dai salarii?
– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?
– De prin septembrie zero. Da’ angajații tăi mai vin la muncă?
– De mirare, da’ vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?
– Și ai mei la fel.
Cad ei pe gânduri o vreme, când unul dintre ei zice:
– Să știi tu că ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!
Alte bancuri amuzante
„Vai, dragă, ce a slăbit soțul tău”
– Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!
– De la pescuit i se trage.
– Nu ştiam, pescuitul slăbeşte?
– Păi mănâncă ce prinde…
Bulă și bunicul din pușcărie
Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.
– Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?
– Păi am pescuit fără permis…
– Şi cât ţi-au dat? – 25 de ani.
– Nu se poate, ai mai făcut tu ceva…
– Păi am pescuit cu dinamită.
– Şi? Ce ai prins?
– Ei… trei ştiuci aşa… de vreo 30 cm, doi şalăi de 50 cm şi vreo patru scafandri aşa, mai mititei…
Pescarul prinde un crap imens
Pescarul prinde un imens crap căruia îi spune mulţumit:
– Te voi duce acasă, la o cină copioasă!
Peştele îi răspunde:
– Mulţumesc, am mâncat deja, nu s-ar putea să mergem la cinematograf?
Nevasta s-a întors din service
Nevastă-mea a venit cu maşina de la service şi mi-a zis:
– Când m-am dus acolo, mi-a fost frică să nu mă jecmănească, dar până la urmă totul a fost ok. Mecanicii au fost de treabă, mi-au schimbat doar lichidul de la semnalizare.
Doi pensionari
Doi pensionari care și-au luat carnetul de conducere de puțin timp stau de vorbă:
– Când merg cu mașina se aprinde un beculeț. Ce să fac?
– Ai câteva beculețe pe bord, așa că nu știu la care te referi. Pune un mileu deasupra și gata.
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