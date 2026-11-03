BANC | „Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?”

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Bunicul îl întreabă pe nepoțelul lui:

– Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?

– Bunicule, îl cheamă Alzheimer.

Alte bancuri haioase

Un bărbat merge la doctor:

– Domnule doctor, am o problemă. În fiecare seară, când mă bag în pat, am impresia că cineva e ascuns sub el.

Doctorul îi spune:

– Veniți la mine de trei ori pe săptămână și rezolvăm problema.

– Cât mă costă?

– 200 de lei ședința.

Bărbatul nu mai vine.

După câteva luni, doctorul îl întâlnește pe stradă:

– De ce n-ați mai venit?

– Am rezolvat problema! Am vândut patul.

– Și ce ați făcut cu banii?

– Mi-am cumpărat un dulap.

O blondă intră într-o bibliotecă și spune foarte tare:

– Bună ziua! Aș dori o porție de cartofi prăjiți și un hamburger!

Bibliotecara îi șoptește:

– Doamnă, aici este o bibliotecă!

Blonda se uită în jur, își cere scuze și șoptește:

– Aaa, îmi pare rău! Aș dori o porție de cartofi prăjiți și un hamburger!

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BANC | Bulă se întoarce din America