Magnatul Adam Robinson și soția lui au murit în tragedia aviatică din Florida. Cei doi erau la bord împreună cu prietenii lor

Magnatul Adam Robinson și soția lui au murit în tragedia aviatică din Florida. Cei doi erau la bord împreună cu prietenii lor
Mai multe persoane au murit în timpul accidentului / Captură X
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Nouă persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion privat în Florida, iar printre victime se numără o familie din Texas, doi prieteni apropiați ai acesteia, bona copiilor și cei doi piloți ai aeronavei. Tragedia s-a produs duminică, 1 noiembrie, în apropiere de West Palm Beach, în timp ce avionul se îndrepta spre Bahamas.

Printre victime se află Adam Robinson, antreprenor în domeniul tehnologiei, și soția sa, Helen Sharp. Cei doi aveau împreună doi copii mici, Emma, în vârstă de 4 ani, și Charlie, de numai 2 ani. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, familia călătorea împreună cu prietenii Rachael Reed și Charmi Fehr, precum și cu bona Anita Maria Apellido Cetina, care avea grijă de cei mici și era considerată parte a familiei.

Vestea morții lor a fost confirmată de apropiați, care au transmis un mesaj în memoria celor dispăruți.

Un alt bărbat a fost rănit la picior după ce a fost lovit de fragmente ale avionului, în apropierea zonei în care s-a produs prăbușirea.

Cine erau cei doi piloți ai aeronavei

La bord se aflau și pilotul Jeff Gregory, în vârstă de 55 de ani, precum și copilotul Nathalia Filgueiras, de 20 de ani. Tânăra își obținuse licența de pilot la doar 17 ani și își construia o carieră în aviație.

Înregistrările audio surprind momentele dramatice dinaintea impactului. În timp ce avionul întâmpina probleme, căpitanul Jeff Gregory a început să se roage, rostind cuvintele: „Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău”.

Avionul Learjet 60 decolase din Austin, Texas, și avea ca destinație Bahamas. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit în urma prăbușirii. Anchetatorii Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA au precizat că vremea nefavorabilă ar fi putut contribui semnificativ la producerea tragediei. Cu puțin timp înainte de impact, piloții solicitaseră permisiunea de a urca cu 2.000 de picioare, după ce au întâlnit o furtună.

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