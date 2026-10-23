Cum a reacționat Meghan Markle după ce a aflat acuzațiile care i se aduc tatălui ei: „O scrisoare a fost trimisă Poliției Metropolitane”

Meghan Markle este profund afectată de informațiile apărute în legătură cu tatăl său, Thomas Markle, suspectat că ar fi avut în posesie materiale cu conținut sexual în care ar apărea minori. Potrivit relatărilor, Ducesa de Sussex ar fi aflat despre situație în 2018, când o scrisoare ce semnala aspecte alarmante a ajuns în atenția poliției din Marea Britanie. Thomas Markle respinge categoric toate acuzațiile care i se aduc. Între timp, autoritățile filipineze au demarat verificări pentru a clarifica circumstanțele cazului.

Ducesa a reacționat la informațiile controversate apărute în spațiul public despre tatăl său, Thomas Markle. Megan și-a exprimat, totodată, sprijinul față de copiii care ar fi putut fi victime, potrivit publicației Daily Mail.

Scandalul a izbucnit după ce Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, ar fi declarat că a găsit sute de materiale cu conținut sexual ce ar implica minori pe mai multe dispozitive electronice, despre care afirmă că ar fi fost folosite de tatăl lor.

Cazul a atras atenția autorităților din Filipine, care au început cercetările pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. În replică, Thomas Markle Sr. neagă ferm orice legătură cu faptele reclamate. El afirmă că informațiile apărute la adresa sa sunt false.

Meghan Markle știa despre acuzații încă din 2018

Ducesa de Sussex a dezvăluit că, în urmă cu opt ani, o scrisoare care semnala acuzații grave la adresa tatălui său a fost trimisă poliției britanice și, ulterior, transmisă și ei. Megan afirmă că a fost asigurată că informațiile sunt investigate.

„Sunt profund afectată de informațiile care au ieșit la iveală în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut fi victime”, a declarat Meghan Markle. „În 2018, o scrisoare a fost trimisă Poliției Metropolitane și structurii de protecție regală și specializată. Ulterior, scrisoarea mi-a fost transmisă și mie. Aceasta conținea acuzații îngrijorătoare și tulburătoare la adresa tatălui meu, iar eu am primit asigurări că ele erau investigate”, a mai precizat ducesa.

Aceasta speră că noile dezvăluiri vor ajuta publicul să înțeleagă motivele pentru care a ales să păstreze distanța față de tatăl său.

Thomas Markle respinge acuzațiile aduse

Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, a negat vehement acuzațiile aduse de fiul său, Thomas Markle Jr.. Acesta consideră că sunt minciuni menite să-i afecteze reputația.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail dintr-un centru de recuperare din Florida, unde învață să meargă cu o proteză după amputarea piciorului stâng, în decembrie 2025, acesta s-a declarat revoltat de afirmațiile fiului său.

„Sunt șocat, sunt rănit și foarte supărat că fiul meu face asemenea acuzații la adresa mea. Nu aș putea face niciodată ceea ce sunt acuzat că aș fi făcut. Este cel mai grav lucru de care m-ar putea acuza cineva”, a declarat Thomas Markle.

Acesta a respins din nou acuzațiile, insistând că nu a descărcat niciodată astfel de materiale. Mai mult decât atât, a susținut că este dispus să permită verificarea dispozitivelor pentru a se stabili cine le-a folosit.

„Nu am descărcat niciodată așa ceva în viața mea”, a susținut el.

Thomas Markle afirmă că dispozitivele au fost aduse din Mexic în Filipine, după mutarea sa din 2025, și susține că fiul său ar fi refuzat să i le returneze atunci când le-a cerut.

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