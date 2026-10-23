Tatăl lui Meghan Markle, în centrul unui caz cutremurător! Ce ar fi găsit fiul său în casa din Filipine

Tatăl lui Meghan Markle, în centrul unui caz cutremurător! Ce ar fi găsit fiul său în casa din Filipine
Meghan Markle și tatăl său
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Thomas Markle, tatăl Ducesei de Sussex, se află în centrul unui caz extrem de grav, după ce în locuința sa din Filipine ar fi fost descoperite materiale pornografice cu minori. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, descoperirea ar fi fost făcută chiar de fiul său, Thomas Markle Jr., care a decis să sesizeze autoritățile. Cazul ar fi intrat în atenția poliției, iar FBI ar urma să desfășoare propriile verificări pentru a stabili circumstanțele în care au ajuns materialele respective în posesia bărbatului.

În vârstă de 82 de ani, Thomas Markle este cunoscut publicului mai ales datorită relației tensionate pe care o are de mai mulți ani cu fiica sa, Meghan Markle. De această dată, numele său apare într-un context cu totul diferit, în urma unor acuzații deosebit de serioase. Ancheta este în desfășurare, iar informațiile privind descoperirea făcută în locuința sa urmează să fie verificate de către instituțiile competente.

Descoperirea care ar fi declanșat ancheta

Potrivit publicației americane New York Post, Thomas Markle Jr. ar fi găsit materialele într-o cutie în care se aflau mai multe obiecte și suveniruri de familie. Conținutul descoperit l-ar fi determinat să ia legătura cu autoritățile și să raporteze situația. Ulterior, cazul ar fi ajuns și în atenția FBI, instituție care ar urma să investigheze separat aspectele ce intră în competența sa.

Circumstanțele exacte în care au fost găsite materialele, proveniența acestora și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate urmează să fie stabilite în urma verificărilor. Deocamdată, acuzațiile trebuie tratate cu prudență, iar existența unei anchete nu reprezintă, în sine, dovada vinovăției.

Potrivit relatărilor din presa străină, descoperirea ar fi avut un impact puternic asupra relației dintre Thomas Markle și fiul său. Cei doi ar fi avut o legătură apropiată de-a lungul anilor, iar Thomas Markle Jr. i-ar fi oferit sprijin tatălui său în diferite momente dificile. Situația actuală ar fi schimbat radical această relație, fiul său alegând să se distanțeze de el.

Meghan Markle și tatăl său, despărțiți de ani întregi de conflicte

Scandalul readuce în atenția publicului relația complicată dintre Meghan Markle și tatăl său. Ducesa de Sussex nu mai are o relație apropiată cu Thomas Markle din 2018, anul în care au izbucnit mai multe controverse înaintea căsătoriei sale cu Prințul Harry.

Unul dintre cele mai mediatizate episoade a avut loc înainte de nunta regală, când Thomas Markle a recunoscut că a participat la realizarea unor fotografii regizate, în schimbul cărora ar fi primit bani. Imaginile au provocat reacții puternice în presa britanică și internațională, iar situația a amplificat tensiunile din familia ducesei.

Ulterior, Thomas Markle nu a mai participat la ceremonia de căsătorie a fiicei sale, invocând probleme de sănătate. În locul său, Meghan a fost condusă la altar de regele Charles al III-lea, care la vremea respectivă era Prințul de Wales. Absența tatălui său a devenit unul dintre cele mai comentate momente ale nunții regale.

Ducesa ar fi încercat să reia legătura cu tatăl său

În decembrie 2025, Meghan Markle ar fi făcut un gest pentru a relua comunicarea cu tatăl său, după ce acesta a trecut printr-o intervenție medicală majoră, în urma căreia i-a fost amputat un picior. Potrivit informațiilor apărute la acel moment, ducesa i-ar fi trimis o scrisoare, însă nu au fost făcute publice suficiente detalii pentru a stabili dacă cei doi au reușit să poarte ulterior o conversație.

Episodul medical a readus în discuție posibilitatea unei reconcilieri între cei doi, după ani întregi în care relația lor a rămas aproape inexistentă. Cu toate acestea, nu există informații clare care să confirme că ruptura familială a fost depășită.

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