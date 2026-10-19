Harry și Meghan au luat foc! Cele două cuvinte pe care nu mai suportă să le audă. Regele Charles a pus piciorul în prag

Prințul Harry și Meghan Markle sunt din nou în centrul unei controverse care riscă să adâncească ruptura dintre ducii de Sussex și familia regală britanică. Deși au renunțat în 2020 la îndatoririle oficiale în cadrul monarhiei și și-au construit o viață independentă în Statele Unite, cei doi nu acceptă să fie descriși drept „foști membri ai familiei regale” și nici nu sunt încântați de expresia „membri activi ai familiei regale”. Un apropiat al cuplului susține că atât Harry, cât și Meghan detestă această formulare, considerând-o nedreaptă și înșelătoare. Declarațiile vin într-un moment sensibil, după revenirea lor în Marea Britanie, unde au avut parte de o primire călduroasă la Nottingham, dar și de o situație controversată: oamenii din mulțime ar fi fost îndemnați să-i aclame cât mai zgomotos.

Harry și Meghan nu mai suportă expresia „membri activi ai familiei regale”

Prințul Harry și Meghan Markle continuă să aibă o relație complicată cu instituția monarhică britanică, iar de această dată nemulțumirea lor privește chiar termenii folosiți pentru a descrie statutul pe care îl au după retragerea din activitățile oficiale ale Casei Regale.

Potrivit revistei HELLO!, care citează declarațiile unui apropiat al cuplului oferite publicației The Sunday Times, ducii de Sussex consideră că expresia „membri activi ai familiei regale” este una superficială, deoarece sugerează că doar persoanele care îndeplinesc angajamente în numele Coroanei ar avea un rol activ și ar munci.

În mod obișnuit, această formulare este utilizată pentru membrii familiei regale care participă la evenimente oficiale și reprezintă monarhia britanică, însă Harry și Meghan susțin, prin intermediul apropiatului lor, că faptul că nu mai lucrează pentru instituția regală nu înseamnă că au încetat să fie membri ai familiei sau că nu desfășoară activități profesionale.

„Expresia «membri activi ai familiei regale» este una foarte comodă și superficială. El o urăște, ea o urăște”, a declarat sursa citată de The Sunday Times.

Apropiatul cuplului a explicat că Harry și Meghan își organizează viața în jurul familiei și al proiectelor profesionale, iar ducesa de Sussex ar avea un program de lucru extrem de încărcat, dedicându-se afacerilor sale în fiecare zi a săptămânii.

„Ei nu lucrează pentru instituție, dar sunt membri ai familiei regale și muncesc. Zilele lor sunt organizate în jurul vieții de familie și al activităților profesionale. Ea conduce o afacere șapte zile pe săptămână”, a adăugat acesta.

„Harry este fiul Regelui!” De ce îi înfurie și mai tare eticheta de „foști membri ai familiei regale”

O altă expresie care îi deranjează pe ducii de Sussex este „foști membri ai familiei regale”, formulare pe care apropiații lor o consideră nu doar incorectă, ci și dăunătoare pentru imaginea publică a cuplului.

Argumentul principal este că Prințul Harry nu și-a pierdut legăturile de familie și nici statutul de fiu al Regelui Charles al III-lea atunci când a decis, împreună cu Meghan, să renunțe la îndatoririle oficiale în cadrul monarhiei.

În opinia sursei citate, trebuie făcută o distincție clară între apartenența la familia regală și participarea la activitățile instituționale ale Coroanei, deoarece cele două lucruri nu sunt identice.

„Evenimente precum cele de la Nottingham nu sunt organizate în numele instituției sau al Coroanei, dar Harry este fiul Regelui, el este în continuare membru al familiei regale, doar că nu mai face parte din instituție. Este înșelător să-i numești «foști membri ai familiei regale». Acest lucru influențează felul în care sunt percepuți și modul în care oamenii vorbesc despre ei”, a explicat apropiatul ducilor de Sussex.

Declarațiile arată că, la mai bine de șase ani de la retragerea din viața regală oficială, Harry și Meghan continuă să fie preocupați de modul în care este definit public statutul lor, mai ales în contextul în care încearcă să-și păstreze legătura cu Marea Britanie, fără să revină la obligațiile instituționale de odinioară.

Regele Charles a transmis un mesaj clar: Harry și Meghan trebuie tratați ca simpli cetățeni

Nemulțumirile celor doi apar într-un context delicat, deoarece Regele Charles al III-lea a reafirmat recent statutul oficial al ducilor de Sussex, printr-o comunicare adresată unor instituții importante din Regatul Unit.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, în luna septembrie 2026, suveranul a transmis o scrisoare departamentelor guvernamentale, oficialilor militari și reprezentanților săi locali, cunoscuți drept lord-lieutenants, în care a reiterat faptul că Harry și Meghan nu mai sunt membri ai familiei regale cu atribuții oficiale.

Documentul preciza că ducii de Sussex trebuie tratați drept „cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile”, o formulare care delimitează clar activitățile lor personale de cele desfășurate în numele monarhiei britanice.

Mesajul Regelui vine în condițiile în care Charles nu s-ar fi întâlnit cu Harry și Meghan de la revenirea lor în Marea Britanie, în luna august, iar declarațiile recente ale apropiaților cuplului riscă să alimenteze din nou tensiunile dintre cele două părți.

Pentru Palatul Buckingham, distincția dintre membrii familiei regale care reprezintă oficial Coroana și cei care nu mai au asemenea atribuții rămâne una instituțională, în timp ce Harry și Meghan par să considere că această separare este prezentată public într-un mod care le afectează identitatea și imaginea.

Scandal după apariția lui Harry și Meghan la Nottingham. Oamenii ar fi fost îndemnați să-i aclame

Controversa privind statutul ducilor de Sussex vine la scurt timp după apariția lor publică de la Nottingham, unde au participat împreună la o serie de evenimente, marcând prima lor ieșire oficială comună de la revenirea în Regatul Unit.

Harry și Meghan au fost întâmpinați de numeroși admiratori, au zâmbit, au discutat cu oamenii și au primit dovezi de afecțiune din partea celor prezenți, însă în culisele vizitei ar fi existat și un episod neobișnuit, relatat ulterior de corespondenții revistei HELLO!.

În cadrul podcastului „A Right Royal Podcast”, editorul regal Emily Nash și directoarea editorială Andrea Caamano au discutat despre informațiile transmise de jurnalista Eleanor Dye, prezentă la eveniment, potrivit cărora reprezentanți ai organizației caritabile implicate în vizită ar fi încurajat mulțimea să-i întâmpine pe ducii de Sussex cu aplauze și urale puternice.

„Știm că au un public fidel, dar oamenii din Nottingham, în special, au sentimente calde față de ei datorită acestei legături de lungă durată. Nu sunt sigură că lucrurile ar fi stat la fel și în alte părți ale țării, dar cred că a fost cu siguranță un loc sigur pentru ei, unde știau că vor avea parte de o asemenea primire”, a explicat Emily Nash.

Jurnalista a ridicat însă și întrebarea dacă unele dintre reacțiile publicului nu ar fi fost încurajate în mod special înainte de sosirea cuplului, fără ca acest lucru să însemne că întreaga primire ar fi fost organizată artificial.

„Strigați cât mai tare! Puteți spune: Meghan, te iubesc!”

Andrea Caamano a relatat că Eleanor Dye, corespondenta regală a revistei HELLO!, a observat un moment neobișnuit înaintea celui de-al doilea eveniment la care au participat Harry și Meghan.

Potrivit jurnalistei, persoane din cadrul organizației caritabile, care nu făceau parte din echipa personală a ducilor de Sussex, s-ar fi apropiat de mulțimea adunată pentru a-i întâmpina și le-ar fi cerut oamenilor să fie cât mai entuziaști atunci când cei doi își vor face apariția.

„La cel de-al doilea eveniment, ea ne-a spus că persoane din cadrul organizației caritabile, care nu aveau, evident, legătură cu Harry și Meghan, au venit înainte de sosirea lor și le-au spus oamenilor: «Aveți grijă să strigați cât mai tare când apar!» și «Puteți să spuneți: Meghan, te iubesc!». Mi s-a părut ciudat”, a povestit Andrea Caamano.

Jurnalista a sugerat că gestul ar fi putut avea o explicație mai puțin spectaculoasă decât pare la prima vedere, deoarece organizatorii nu aveau cum să știe dinainte cum va reacționa mulțimea și ar fi putut încerca pur și simplu să creeze o atmosferă prietenoasă.

„Mă întreb dacă organizația caritabilă nu era cumva îngrijorată. Văzuseră o mulțime mare și nu știi niciodată cum va reacționa publicul. Așa că poate încercau să-i încălzească pe oameni înainte de sosirea lor”, a adăugat ea.

Emily Nash a recunoscut că situația i s-a părut neobișnuită, deoarece nu întâlnise frecvent asemenea intervenții la evenimentele publice ale membrilor familiei regale.

„Este destul de neobișnuit, trebuie să spun. Nu prea am văzut așa ceva, poate doar atunci când un grup de copii de școală este rugat să nu se mai certe sau să cânte frumos înainte de sosirea unui membru al familiei regale. Așa că este interesant în sine”, a explicat jurnalista.

La șase ani de la Megxit, Harry și Meghan continuă războiul pentru propriul statut

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat în 2020 la rolurile lor oficiale în cadrul monarhiei britanice, într-o decizie care a provocat una dintre cele mai mari crize ale familiei regale din ultimele decenii și care a rămas cunoscută în presă sub numele de „Megxit”.

De atunci, ducii de Sussex și-au construit o viață independentă, dezvoltând proiecte comerciale, media și caritabile, însă relația lor cu instituția monarhică și modul în care sunt prezentați în spațiul public continuă să genereze controverse.

Declarațiile recente ale apropiatului lor arată că Harry și Meghan nu contestă faptul că au renunțat la îndatoririle oficiale, ci resping ideea că această decizie i-ar transforma în „foști membri ai familiei regale”, mai ales în condițiile în care Harry rămâne fiul suveranului britanic.

În același timp, poziția exprimată de Regele Charles al III-lea arată că Palatul Buckingham dorește să mențină o separare clară între reprezentarea oficială a Coroanei și activitățile private ale cuplului, astfel încât aparițiile lor publice să nu fie confundate cu angajamentele desfășurate în numele monarhiei.

Iar după episodul controversat de la Nottingham, unde admiratorii ar fi fost îndemnați să strige cât mai tare pentru cei doi, este evident că fiecare apariție a lui Harry și Meghan în Marea Britanie continuă să fie analizată cu atenție, atât de presa britanică, cât și de cei care urmăresc îndeaproape tensiunile din interiorul familiei regale.

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